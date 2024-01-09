7 idées de tenues printanières Nike

Au printemps, les journées s'allongent et le temps se réchauffe. C'est l'occasion parfaite pour renouveler ton dressing avec ces idées de tenues pour la saison ! Les vêtements légers permettent de composer des looks de printemps qui tiennent compte de la température, mais aussi du programme de la journée. Tu prévois de faire une séance à la salle de sport, une sortie en plein air, des courses ou une soirée un peu chic ? Quelle que soit l'occasion, Nike propose une large gamme d'essentiels de saison pour créer plein de tenues super stylées.

On l'a déjà évoqué : la clé pour des tenues réussies au printemps, c'est la superposition de vêtements. Entre les rafales de vent, les averses et les hausses de températures, ce n'est pas rare de commencer la journée avec une veste légère pour la terminer en t-shirt. Du coup, mieux vaut avoir un ensemble de pièces conçues pour parer à toutes les éventualités.

En plus, le printemps est la saison parfaite pour mettre du piquant dans ton dressing ! Tons pastel, imprimés audacieux et détails éclatants ajouteront une touche de couleur à ta tenue. Lis la suite pour découvrir des looks de printemps signés Nike qui te permettront d'affronter la météo souvent imprévisible en cette saison. Coupe-vents pour te protéger du froid, tissus anti-transpirants qui te gardent au frais… Ces pièces te donneront un style 100 % printemps.