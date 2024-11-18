Il était une fois, une petite fille qui ne tenait pas en place. Depuis ses cinq ans, Barbara débordait d'énergie. Elle jouait au volleyball et suivait des cours de danse.

Mais le football restait son sport préféré. Barbara et son frère y jouaient souvent dans la cour de leur maison. Ils se couraient autour, faisaient des dribbles avec le ballon et l'envoyaient contre les murs de l'immeuble. Et lorsqu'elle n'était pas en train de jouer au football, Barbara admirait le jeu de Cristiano Ronaldo à la télévision.

Elle a étudié ses techniques, et tout particulièrement celle de son coup franc knuckleball, un type de frappe qui fait vaciller le ballon dans les airs à grande vitesse.

« Je veux être un exemple pour les jeunes filles, pour la simple et bonne raison que, quand je les rencontre, je me vois dans leurs yeux, des yeux pleins de rêves et d'aspirations. »