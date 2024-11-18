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Barbara Bonansea
Découvrez comment Barbara Bonansea a réalisé son rêve : passer de l'étude des coups francs emblématiques de Cristiano Ronaldo à leur application dans la première division italienne.
Barbara Bonansea. Attaquante et milieu de terrain, italienne. Date de naissance : 13 juin 1991.
Il était une fois, une petite fille qui ne tenait pas en place. Depuis ses cinq ans, Barbara débordait d'énergie. Elle jouait au volleyball et suivait des cours de danse.
Mais le football restait son sport préféré. Barbara et son frère y jouaient souvent dans la cour de leur maison. Ils se couraient autour, faisaient des dribbles avec le ballon et l'envoyaient contre les murs de l'immeuble. Et lorsqu'elle n'était pas en train de jouer au football, Barbara admirait le jeu de Cristiano Ronaldo à la télévision.
Elle a étudié ses techniques, et tout particulièrement celle de son coup franc knuckleball, un type de frappe qui fait vaciller le ballon dans les airs à grande vitesse.
« Je veux être un exemple pour les jeunes filles, pour la simple et bonne raison que, quand je les rencontre, je me vois dans leurs yeux, des yeux pleins de rêves et d'aspirations. »
Barbara suivait son frère lorsque celui-ci se rendait au club de football du coin pour jouer. Contrairement à lui, elle n'appartenait à aucune équipe et jouait seulement pour le plaisir. Elle s'asseyait souvent sur le banc de touche. C'est depuis cet endroit qu'elle observait son frère ainsi que ses coéquipiers s'entraîner à faire des passes et à marquer des buts. Elle était ravie de les regarder, même si, secrètement, elle mourait d'envie de les rejoindre.
Jusqu'au jour où l'entraîneur s'est approché de Barbara et lui a demandé : « Tu veux venir jouer avec nous ? ».
Ces six petits mots ont fait palpiter le cœur de Barbara. Elle a bondi et s'est précipitée sur le terrain.
Au fil du temps, elle est devenue une milieu de terrain rapide, réalisant des passes décisives et marquant des buts épiques à longue distance. D'un rapide coup de pied, elle est capable de feinter ses adversaires et de partir avec le ballon avant même que celles-ci ne s'en rendent compte ! Sans compter qu'elle a perfectionné son coup franc knuckleball, celui qu'elle a toujours admiré.
Barbara a peut-être fait ses débuts en regardant les garçons, mais elle joue désormais dans le Juventus Stadium, sous le regard de milliers de supporters.
Chères filles,
Aimez ce que vous faites. Accordez de l'importance aux relations, ce sont elles qui vous feront grandir. Vivez votre passion sans jamais vous laisser décourager par qui que ce soit. Soyez fortes et croyez en vous. Le sport, c'est la liberté.
-Barbara Bonansea