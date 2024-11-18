Histoires de football : Jackie Groenen

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Jackie Groenen
Malgré sa passion pour le judo, la milieu de terrain néerlandaise Jackie Groenen a finalement choisi le football professionnel. Découvrez pourquoi elle a troqué le tatami contre le ballon rond et comment elle a, au passage, remporté l'Euro avec les Pays-Bas.
Jackie Groenen. Milieu de terrain, néerlandaise. Née le : 16 décembre 1994.
Il était une fois, l'histoire d'une fille dont le cœur balançait entre deux sports. À tout juste 17 ans, Jackie poursuit à la fois une carrière de footballeuse et de judoka.
Jackie intègre sa première équipe de football professionnelle lorsqu'elle est encore adolescente, tout en continuant à participer aux tournois nationaux de judo dès qu'elle le peut. Toutefois, après un tournoi, Jackie doit annoncer à ses entraîneurs de football qu'elle s'est cassé la hanche en compétition et qu'elle ne pourra pas jouer. C'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'il lui faut faire un choix.
Après avoir pesé le pour et le contre, elle arrive à la conclusion que le football est vraiment exaltant : les lumières ! la vitesse ! la cohésion d'équipe ! Mais elle se sent également attirée par la rigueur de la discipline au judo. Dans ses combats de judo, il n'y avait que Jackie et son adversaire et rien d'autre pour la distraire.
« Au fond de moi, je crois que j'ai toujours su que ce serait le football. »
Jackie n'était pas certaine d'être prête à décider laquelle de ses deux passions poursuivre pour le reste de sa carrière. D'un côté, Jackie savait qu'avec le football, elle pourrait participer à de grands tournois, tels que l'Euro féminin et le mondial de football. De l'autre, elle était en bonne voie pour concourir à la plus grande compétition de judo au monde.
Elle y réfléchit, encore et encore, essayant d'imaginer son avenir dans chacun de ces deux sports. Elle se replonge même dans le plaisir de marquer un but, ainsi que dans la satisfaction d'attraper et de retourner son adversaire sur le tatami. Sa décision est prise.
Aujourd'hui, en trottinant sur le terrain, Jackie ne regrette rien. Quand elle et ses coéquipières sont sur la même longueur d'onde, leur jeu est en parfaite harmonie. Elles se font des passes, marquent des buts et rient ensemble après une victoire. Elle a déjà participé à un Euro féminin (qu'elle a remporté !), et se prépare à rejoindre son pays pour le prochain !