$190.00

Originally unveiled during a halftime performance on American football’s biggest stage, this exclusive AJ1 uses an eclectic mix of colors, textures and graphics to reimagine the classic silhouette in the image of Colombian recording artist J. Balvin.

Rough-hewn overlays blur the design’s typically crisp design lines, while a spectrum of neon hues inject the look with an aggressive burst of energy. Customizable graphics (including Balvin’s signature smiley face) put a distinct twist on the heel, with similar visuals adorning the shoe’s insole and tongue. Lace up and march to the beat of your own drum in this long-awaited and colorful collectible.

Originalmente presentado durante una actuación de medio tiempo en el escenario más grande del fútbol americano, este AJ1 exclusivo usa una mezcla ecléctica de colores, texturas y gráficos para reimaginar el estilo clásico en la imagen del artista colombiano J. Balvin.

Las superposiciones toscamente talladas difuminan las líneas de diseño típicamente nítidas del diseño, mientras que un espectro de tonos de neón inyecta el look de una explosión de energía agresiva. Los gráficos personalizables (incluida la cara sonriente característica de Balvin) le dan un giro distintivo a la lengüeta, con imágenes similares que adornan la plantilla y el talón del calzado. Abróchate los cordones y marcha al ritmo de tu propio tambor en este coleccionable colorido y tan esperado.

SKU: DC3481-900