生活環境が食事に与える影響

これらすべての細部を統一するテーマ：最も健康的な食事をするには、環境に注意を払う必要がある。



「そこで私が思い浮かべるのは連続性」と、スコットディクソンは言う。「毎回、完璧な環境で食事をすることを目指しているのではなく、より健康的な食事をする頻度を少しずつ増やそうとしているだけ」たとえば、今より週に1回多く、デスクを離れて食事をする。あるいは、毎晩ソーシャルメディアの画面をスクロールしながら夕食をとっているなら、週に1回はデバイスを遠ざける。



その要点は？環境を全面的に大きく変えなくても、少し居心地の良い環境で、穏やかな気持ちになって、しっかり準備を整えれば、健康的な食べ物を選択できるということだ。小さなことから始めよう。食べるためのスペースを片付け、清潔で居心地の良い場所にしよう。食器、バックグラウンドの音、一緒に食べる相手を考えてみよう。これらの小さなステップを実行して自分の環境を整えていくと、安定した前向きな流れが生まれ、いずれは大きな成果につながる。



習慣にしよう：たとえば、毎日少なくとも1回はテーブルに着いて食事をするなど、小さいけれど前向きな変化を試みてみる。そして、この新しい姿勢を、たとえば食べる前にスマートフォンで時間を確認するといった習慣と結びつけよう。つまり、スマートフォンを確認するときは、必ず「座る時間」だと考えるのだ。毎回これができるようになったら、自分をほめよう。こうして、日常に新しい習慣を組み入れていくことができる。