生活環境が食事に与える影響

心の声を聴く。

私たちの環境は、他の感覚にも影響を与える。たとえば、聴力には重要な役割がある。キッチンテーブルの背景につけっぱなしのテレビはないだろうか?スナックを食べているときに、大音響で音楽を流していないだろうか?Journal of the Academy of Marketing Sciencesが発表した最近の研究では、このような環境は、食べる量を増加させ、より不健康な食べ物に手を伸ばす原因になることが示されている。



研究者たちは、大きな音は心拍数を上昇させ、ストレス反応を引き起こすと解説。潜在意識下でより多く早く食べる原因になり、カロリーと脂肪分が高い、手軽な食べ物を選ばせるという。