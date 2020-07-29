リカバリーを促進するスイカのスムージー

夏に定番の甘くてみずみずしいフルーツ。スイカには、体に良い栄養素が豊富に含まれている。ここでは、スイカが筋肉のリカバリーと炎症の軽減に役立つ理由と、おいしいスムージーのレシピでスイカのパワーを取り入れる方法を紹介しよう。



このドリンクは、ビーガンにも対応できるレシピだ。筋肉痛を和らげ、ハードなワークアウトで失われた電解質を補う栄養素が詰まっている。簡単に作れて、爽やかな風味も疲れた体を癒やしてくれるだろう。このドリンクの効果とシンプルなレシピを今すぐチェック。準備時間を短縮するコツや、アレンジのヒントも学ぼう。