ロープクライミングの主なメリット

いわゆるロープを前にして立っているとしよう。 次はどうすればよいだろうか？

まず重要なのは、腕をできるだけ高い位置に伸ばしてしっかり握ることだ。 それからジャンプして脚を引き上げると、FitnessTrainer所属の認定パーソナルトレーナー、キャロライン・グレインジャーは説明する。

「脚をロープに引き上げたら、足先とふくらはぎでロープを固定して腕をもっと高い位置に伸ばし、手を使って体を引き上げます。 結び目のあるロープを使えば、足による支えが大きくなるので、初心者向きです。 それから、ロープの下の床にクッション性があるマットを敷くなど、安全対策をとりましょう」

滑り落ちる場合、それは一般的に握り方が間違っているためではなく、足先の置き方と脚の筋力不足が原因だ、とホランドは説明する。 そこで、フットロックとも呼ばれるフットホールドをいくつか試してみることをおすすめする。 フットホールドを使うと足元が安定する。特に効果を発揮するのは、上を目指してロープから手を放すとき。両方の上腕の筋肉を休ませられるうえ、足を支えて滑り落ちるのを防げる。

最も簡単なのは、足に巻き付けて固定する基本の方法。Jフックとも呼ばれ、クロスフィットでよく使われる方法だ。 ロープが体の中心に来る位置で、膝を曲げ、利き足でロープを踏みながら、もう一方の足でロープの端を巻き上げて利き足の甲を踏む。 すると、ロープを両足で挟み、利き足ではない足の上にロープの端が垂れる形になる。より安全を確保するために、上に重ねた足で、ロープをしっかり固定しよう。

ロープクライミングの動作に慣れるために、さまざまな足の固定方法を試してみるのも手だ。自分にとって使いやすく、効果的な手段を見つけよう。 上級者になれば、足を一切使わずに腕を鍛えるエクササイズとして取り組むこともできる。

器具を使う他のエクササイズと比べて、ロープクライミングができる環境を見つけるのは大変かもしれない。しかし、楽しく全身の筋力を強化でき、自信もつくかもしれないワークアウトとなれば、取り組む価値はあるだろう。

文：エリザベス・ミラード