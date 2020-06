言葉選びを振り返ろう

自分の味方になる方法。

頭の中で自分自身に話しかける「セルフトーク」は、誰もがするもの。このささやきを適切な内容にすることは重要なことだ。ペンシルベニア大学の教授であり、『Grit: The Power and Passion of Perseverance』(GRIT:やり抜く力)の著者であるアンジェラ・ダックワースは、「正しいセルフトークには自信を高める効果があり、間違ったセルフトークには自信を喪失させる効果があります」と述べている。ここでは、自分自身への語りかけによって自分を鍛える方法を紹介する。これが、あらゆるチャレンジに強気で立ち向かうために役立つ。