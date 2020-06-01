言葉選びを振り返ろう

「ひどい試合やパフォーマンスをしたあと、完全にネガティブなセルフトークをし、羞恥心、批判、自己嫌悪のスパイラルに陥っていく状況をイメージしてください」とアンジェラ・ダックワースは言う。禁酒中についついお酒に手を出してしまったり、ワークアウトをさぼったり、何かを食べたりして後悔するのもこれと同じだ。しかし、自分自身に「最低だ」「お前は絶対に成功できない」という言葉を投げかけても、リベンジを果たすモチベーションにはならない。ネガティブなセルフトークをすると、悪い感情が生まれ、もう一度チャレンジしようと思えなくなるため、目標からさらに遠ざかってしまう。



彼女の研究によると、ポジティブなセルフトークによって軌道修正するための戦略には2つの要素がある。1つ目は、意識的に容認すること。これは、例えば「昨日寝過ごしてワークアウトをやりそこなった」のように、評価も批判もせずに、不完全であることをただ認めることを指す。2つ目は、自分への配慮だ。このステップでは「母親や親友など、自分に好意を抱いている人が、自分の過ちについて何というかを考えてみましょう」と、ダックワースは助言している。完全に大目に見るわけではないが、優しく、愛情にあふれ、ポジティブで、思いやりのある言葉が聞こえてくるはずだ。これは、「そこから何を学び、どのように次に生かすか」を考えるきっかけにもなる。そして、それを自分に言い聞かせればよい。実際には次のようになる。「昨日ワークアウトをさぼってしまったことは残念だが、たった1回だ。目標に向かって順調に進んでいる。明日は10分早い時間にアラームをセットしよう。そうすれば、1回二度寝しても、まだワークアウトをする時間はある」このように考えることで、すばやく立ち直って自分のすべきことに再び取り組もうとする意志の強い人になれる。