MY BACKYARD 私の世界：海で見つけた生きがい

「全員に役割があります。それによって仲間と協調し合い、彼らとの間に信頼関係が生まれることもあります」とクリスは語る。セーリングでは嵐に襲われることもあるが、彼らのような高度に訓練された乗組員は全員で一体になることができる。クリスと同様、彼らは長年訓練を積んでいるのだ。「プロの船乗りになるには、船のことを知り、自制心を養い、海を学ぶことが必要です」とクリスは言う。何年経っても、いまだにレースの前は必ず大量のアドレナリンが放出されるという。「海の上で、風が船を生きているかのように揺らすのを見ると、本当にやってて良かったと思えるんです」と彼は言う。地元でのレースをこなすことで、グレナダで開かれる伝統的なレガッタの大会に備えることができる。彼は表彰台に上がったことはあるが、その時は2位留まりだった。ライバルの船乗りは虎視眈々と1位入賞を狙っている。

クリス曰く、忍耐は彼のセーリング人生において必要不可欠なものだ。なぜなら、物事は常にうまくいくとは限らないから。家族がセーリングにかかる費用を捻出するのに苦労していることや、この島ではセーリングは圧倒的に白人が多いスポーツであること、自身が人種差別に遭っていることを、彼は包み隠さず語っている。

「始めた頃は、自分と同じ肌の色の子供は3人くらいしかいませんでした。他の全員が白人」とクリスは言う。「いつも視線を感じ、少し落ち込んでいたけど、一日の終わりには新しいことを学ぶようになりました」