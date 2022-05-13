適切なバイセップカール

バイセップカールでは、上腕の前面にある2つの力こぶを鍛える。この上腕二頭筋は、物を持ち上げる時に肩と肘をサポートする長い筋肉と短い筋肉でできている。外から見た時に、最も目立つ腕の筋肉だ。カールの動きでは、二頭筋の腹の部分、または中央の山の部分にあたる上腕筋に加え、前腕から伸びた腕橈骨筋も鍛えられる。腕橈骨筋は、肘を曲げたり、前腕を回したりする時に使われる筋肉だ。



カールの動きが直接働きかけるのは二頭筋だが、筋肉群はシステマチックに機能するため、周りの筋肉組織を通じて連鎖効果が生まれていく（つまり1つの動きが連鎖的に好影響を与える場合もあれば、その反対もある）。具体的に言えば、エクササイズのコンセントリック収縮の間（ダンベルをカールする時）に二頭筋が短くなると、その収縮をサポートするために三頭筋が伸びる。そして、カールの時に強く安定した支点を生み出すため、前部三角筋（肩の一番外側にある丸い筋肉）が働く。適切なバイセップカールを実践すれば、コアも鍛えられる。腕を勢いに任せて振らないことがポイントだ。