忙しい平日は、スーパーフードを使ったレシピをアレンジ。シンプルかつ美味しい朝食を手際よく作って、エネルギーと栄養をたっぷり注入しよう。



素朴なチアシードは、小粒でも強力なスーパーフード。栄養素がぎっしり詰まっているので、ランニングのエネルギー源にも、筋力トレ後のエネルギー補給にも最適だ。天然の甘味料であるチアシードを使って、ビーガン対応の「チアベリーボウル」を大量に作り置き。月曜日から金曜日まで毎食分を小分けにしておけば、毎朝15分ずつ時間が節約できる。