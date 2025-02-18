デザイン誕生まで：ACG "Crater Lake"

実際、それがオレゴン州南部にあるクレーター湖の正体だ。ここでは、2021年春のACG最新コレクションのインスピレーション源となった自然の驚異について紹介する。クレーター湖まではそれほど遠くなかったが、その起源を考えながら透明な湖面を見つめていると、過去の時代に遡っていくような気持ちがした。最新のコレクションが、同じような感覚を呼び起こすものになればいい。



話を火山に戻そう。マザマ山と呼ばれた火山は、およそ7,700年前に大噴火を起こし、太平洋岸北西部の景色を決定的に変えてしまった。この噴火により、かつて火山があった場所の下に「カルデラ」と呼ばれる大釜のようにくぼんだエリアが形成されたのだ。正確にはクレーターではないのだが、この「くぼみ」こそがクレーター湖の由来。2021年春のコレクションでは、このマザマ山にちなんだ数種類のパターンとカルデラのユニークな形状をヒントにしたデザインが登場する。