脚力を高める3つのランジ応用編

脚力は、あらゆる動きやワークアウトを後押しするエンジンのような存在だ。ここでは、Nikeマスタートレーナーのカースティー・ゴッドソーが、新しいトレーニングの目標を達成するのに役立つ、3種類のランジを紹介。



ランニング、リフティング、趣味のスポーツをパワーアップさせる強い脚に鍛えたいなら、フォワードランジがおすすめだ。この基本的な自重エクササイズでは、体の歪みを矯正しながら、コア、大臀筋、大腿四頭筋、ハムストリング、ふくらはぎ、膝と足首の周りの小さな筋肉を鍛えられる。つまり、時間と共に重いダンベルやバーベルを持ち上げられるようになるだけでなく、バランスと安定感が向上し、あらゆる種類の動きに効果を上げる。



フォワードランジの方向、速度、強度を変えることにより別の筋肉を鍛え、カーディオにも役立つ。そして、どんなスポーツもパワーアップさせる強い脚に鍛えていけるのだ。



どんなアレンジを加えればいいのかわからない時は、Nikeマスタートレーナーのカースティー・ゴッドソーが紹介する、下半身を強化する定番のワークアウトに変化を付けた動きをチェック。新しい方法で体を鍛えよう。