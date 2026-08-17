Scarpe bianche sportive: libera il tuo potenziale
Le nostre scarpe da ginnastica bianche supportano ogni tuo movimento, che tu metta il tuo impegno nel sollevamento pesi, nella corsa sul tapis roulant o negli allenamenti HIIT. Proponiamo suole con battistrada tecnico per flettersi in modo naturale, oltre a un'ammortizzazione in grado di assorbire gli urti e gli impatti. In più, puoi scegliere tra profili e sfumature di colore diverso secondo le tue preferenze, per prepararti al meglio alla tua prossima sfida.
Crediamo che gli sportivi e le sportive più giovani meritino capi d'abbigliamento e scarpe di elevata qualità. Ecco perché le nostre scarpe bianche sportive per bambini e ragazzi sono dotate di suole interne con supporto, ideate per fornire ai muscoli e alle articolazioni in crescita il supporto e la protezione necessari. i giovani atleti e le giovani atlete trovano anche tomaie in mesh elasticizzato in quattro direzioni, che seguono i movimenti naturali del piede. Dai un'occhiata ai modelli con inserti traspiranti e perforazioni posizionate strategicamente per favorire il flusso dell'aria nelle zone dove si accumula più calore.
Quando abbiamo lanciato le scarpe Nike Air, nel 1978, sapevamo che sarebbe iniziato qualcosa di speciale. Oggi trovi questo apprezzato sistema d'ammortizzazione, che offre un supporto eccezionale senza appesantire, anche in una selezione di scarpe sportive tutte bianche. Scegli le unità Zoom Air nel tallone per un supporto mirato e una sensazione di elasticità propulsiva, oppure punta sull'ammortizzazione lungo tutta la suola per un comfort totale.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per fare la tua parte, cerca le scarpe da ginnastica bianche Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo le scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.