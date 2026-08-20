Pantaloncini da running con tasca per il cellulare: muoviti con praticità
Dalle corse dopo il lavoro alle avventure sui sentieri del fine settimana, i nostri pantaloncini da running con tasche ti portano ovunque. Perfetti per riporre telefono, tessere o altri oggetti essenziali, questi pantaloncini uniscono praticità e caratteristiche tecniche ad alte prestazioni.
Se ti stai impegnando per battere il tuo record personale, i dettagli possono fare una grande differenza. Ecco perché i nostri pantaloncini da running sono dotati di tasca per il cellulare, così puoi correre sapendo che i tuoi oggetti di valore rimangono al sicuro. Alla praticità aggiungiamo il comfort. I modelli Nike sono realizzati con materiali elasticizzati e spacchetti laterali che agevolano il movimento, mentre la vita elastica e la coulisse interna ti consentono di personalizzare la vestibilità. Scopri inoltre i pantaloncini da corsa con tasche ed elementi rifrangenti per la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Qualunque sia l'attività, dall'allenamento per la maratona alle uscite al parco con la famiglia, quando corri non puoi fare a meno di sudare. Scegli allora i pantaloncini da running con tasche realizzati con materiali leggeri, traspiranti e dotati della tecnologia Nike Dri-FIT che allontana il sudore dalla pelle, permettendo una più rapida evaporazione e una sensazione di freschezza e comfort anche dopo chilometri e chilometri di corsa.
Move to Zero è l'impegno di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi fare la tua parte, scegli i pantaloncini da running con tasche che riportano l'etichetta Materiali sostenibili. Ciò significa che i capi di abbigliamento sono realizzati con materiali riciclati per almeno il 50% e le scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, come il nostro poliestere di qualità ricavato da bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca altrimenti destinati alle discariche.