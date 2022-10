Le scarpe più memorabili indossate da MJ in "The Last Dance"

TESTO: IAN STONEBROOK

The Last Dance celebra la stagione più documentata della più grande star del basket, Michael Jordan. E racconta anche la nascita del brand Jordan, ripercorrendo lo stile di MJ dentro e fuori dal campo.

Se il debutto della storia di Air Jordan, i modelli player exclusive e le prodezze del campione sono già stati mostrati altrove, The Last Dance documenta un periodo specifico delle imprese di MJ e dei modelli di scarpe indossati, come omaggio al passato, all'ascesa e al futuro di MJ.

Cambiando continuamente il modello di scarpa e mostrandosi sempre all'altezza dell'occasione, MJ è passato da Air Jordan a CEO Jordan. Vedere i classici senza tempo e le perle rare che indossa in The Last Dance è un'esperienza avvincente, ricca di colori e di ispirazioni.

The Last Dance promette di offrire uno sguardo inedito sulle persone, le storie e le sneakers che hanno reso Jumpman un fenomeno globale. È disponibile negli Stati Uniti e in tutto il mondo su Netflix.

Di seguito è riportato un elenco delle scarpe più memorabili indossate da MJ in The Last dance.