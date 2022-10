Jordan celebra la Black History Season

Agosto 1985: la superstar mondiale Michael Jordan arriva a Londra per incontrare una squadra locale leggendaria: i Brixton TopCats. Reduce da una prima elettrizzante stagione in NBA e fresco del titolo di Rookie of the Year, Michael sta rapidamente diventando uno dei più grandi nomi dello sport globale. A invitarlo a visitare il Brixton Recreation Center di Londra sud e ad allenarsi con i TopCats durante l'off-season è il leggendario coach Jimmy Rogers, che ha fondato il team giovanile appena un anno prima.

La gente del posto lo chiama "The Bishop of Brixton" e il suo instancabile impegno per la comunità riflette una più ampia e profonda storia di proteste e lotte contro il razzismo, interventi della polizia, discriminazioni politiche, oltre all'innato spirito d'iniziativa della cultura nera britannica. Oggi una nuova generazione, che ancora trae ispirazione dal lavoro di Jimmy per la comunità, è pronta a scoprire nuovi modi di eccellere.

Se vuoi scoprire di più sul ruolo di Brixton nella storia della comunità nera britannica e sulla visita di MJ, guarda il video completo qui sotto.