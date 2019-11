Ekin Bernay AF-1

Appena otto anni dopo, il sogno di bambina di Ekin inizia a concretizzarsi. Insieme ad altre quattro giovani donne provenienti da tutto il mondo, vince il concorso Dance to LA di Nike. "È stato magico", ricorda Ekin. "Mi ha fatto capire che potevo raccontare la mia storia a tutto il mondo". E non finisce qui: la vittoria al concorso non è stato l'unico riconoscimento da aggiungere al suo curriculum. A soli 18 anni, infatti, Ekin diventa un'atleta Nike.

L'energia di Ekin si sprigionava con forza attraverso le sue esibizioni in tutto il mondo. Ma per lei la danza era sempre qualcosa di più che una semplice performance artistica: era un'esigenza, qualcosa riguardava la scoperta di sé e la guarigione. Ed è così che è iniziato il suo viaggio verso una carriera nel campo della danzaterapia. "Ho trascorso un periodo in cui non danzavo e non riuscivo a esprimermi come volevo. Direi che all'epoca ero depressa", afferma. "Sapevo che volevo fare qualcosa che potesse essere d'aiuto per me stessa e per gli altri ed esibirmi come artista non mi bastava più ormai".

È stato allora che Ekin ha cambiato strada. Oggi è una danzaterapeuta qualificata che lavora tra Istanbul e Londra. In ambito clinico, si occupa di salute mentale in età adulta: organizza sessioni settimanali di terapia di gruppo presso case di cura per adulti con problemi di salute menatale gravi e permanenti. Durante le sue sedute, naturalmente, si fa molto movimento, quasi sempre con la musica. Inoltre, c'è molta condivisione, comunicazione ed empatia.