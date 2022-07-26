Cinque vantaggi di giocare a basket secondo gli esperti

Cinque benefici del basket, secondo gli esperti
Sport e attività
I benefici del basket continuano anche al di fuori del campo. Scopri di più cosa può offrire questo sport.
Tra fan e giocatori, il basket ha largo seguito in tutto il mondo. A prescindere da come tu vivi questo sport (riguardando una partita insieme agli amici o facendo due tiri nel fine settimana), il basket è universalmente apprezzato per la resistenza, la tecnica e la velocità di pensiero che richiede in campo.
Ecco qualche motivo che potrebbe invogliarti a giocare a basket e le ragioni per cui è così amato da tutti e ovunque.
Cinque benefici del basket
1.Il basket può aiutarti a sviluppare gli schemi motori di base
Qualunque sia la tua età, gli schemi motori di base, cioè quelli che costituiscono il fondamento di tutte le attività fisiche, sono la chiave per uno stile di vita attivo. Gli schemi motori di base sono classificati in capacità di locomozione (cioè correre o saltare), controllo degli oggetti (afferrare e lanciare) e stabilità (equilibrio e torsione).
"Gli schemi motori di base come [lo scatto], il salto verticale e il lancio sono fondamentali per la motricità", afferma Koco Eaton, M.D., chirurgo ortopedico, fondatore di Eaton Orthopaedics ed ex giocatore di basket (tre stagioni di basket professionistico in Venezuela). "Il basket sviluppa velocità, agilità, forza, potenza e resistenza. È [stato] inoltre dimostrato che aumenta la flessibilità e la coordinazione motoria. Di conseguenza, è tra gli sport che sviluppano maggiormente le capacità motorie che, come comprovato, contribuiscono a migliorare la salute generale".
Uno studio del 2012 ha suggerito che gli esercizi di minibasket, come la gestione della palla, i passaggi al petto e i tiri in corsa, possono migliorare notevolmente gli schemi motori di base nei bambini dai 7 ai 10 anni (i bambini in genere sviluppano queste abilità tra i 3 e i 10 anni).
Marco Lopez, P.T., dottore in fisioterapia, trainer di forza e preparazione fisica, fisioterapista e co-fondatore di The Basketball Doctors, sottolinea che il basket "combina scatti, cambi di direzione e salti", un mix che difficilmente trovi in altri sport.
2.Può avere un impatto positivo sulla densità minerale ossea
Uno studio del 2020 ha messo a confronto giocatori di basket e atleti che praticavano nuoto, calcio e pallavolo; i risultati suggeriscono che i giocatori di basket hanno livelli di densità minerale ossea tra i più elevati. Uno studio del 2018 è giunto a conclusioni simili, rilevando che giocare a basket a lungo termine può avere un impatto positivo sulla densità minerale ossea delle gambe.
"Per la densità ossea, il basket è uno degli sport migliori", afferma Lopez. "Come sappiamo, con l'invecchiamento la densità delle ossa si riduce. Possiamo contribuire a rallentare questo processo irrobustendo le ossa con salti, corsa e sollevamento pesi: il basket, in pratica, li comprende tutti".
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La ricerca ha anche suggerito che gli esercizi ad alto impatto o con i pesi (ad esempio saltare, ballare e trecking) abbinati ad allenamenti di forza o esercizi di resistenza (come squat, stacchi da terra e curl con bilanciere) possono produrre un effetto positivo sulla salute generale delle ossa. Ciò nonostante l'osservazione suggerisce che i maggiori benefici per la densità minerale ossea si ottengono con l'allenamento di resistenza.
3.È un allenamento a intensità variabile
Come riportato nell'introduzione di uno studio del 2021 pubblicato su Frontiers in Psychology, una partita di basket alterna momenti di attività ad alta intensità a momenti di bassa intensità. Prova a pensarci: un momento prima stai scattando lungo il campo con la palla e due secondi dopo ti ritrovi a fare una corsetta leggera. Uno dei modi più semplici per aumentare l'intensità di una partita di basket è giocare la versione classica, 5 contro 5.
Uno studio del 2012 ha rilevato che le partite 5x5 stimolano maggiormente la frequenza cardiaca, ma questo non significa che le partite 3x3 non producano benefici. Infatti, secondo uno studio del 2018, giocare a basket migliora la salute generale a prescindere dal numero di giocatori in campo.
"Sebbene il basket 5x5 apporti benefici maggiori rispetto alla versione 3x3, [lo studio ha rilevato che] anche quest'ultima ha effetti positivi sulla salute dei partecipanti", ha affermato Eaton. [Lo studio] ha analizzato gli effetti su pressione sanguigna, composizione corporea, fitness cardiovascolare e assorbimento massimo di ossigeno. Il beneficio riscontrato è risultato significativo nel basket 3x3, e massimo nel 5x5".
4.I bambini che giocano a basket spesso conservano uno stile di vita attivo anche in età adulta
"Uno dei principali benefici del basket è che l'abitudine all'attività fisica si conserva anche in età adulta", ha dichiarato Eaton.
Secondo uno studio del 2018, il 74% dei bambini e adolescenti negli Stati Uniti afferma di giocare a basket soprattutto per divertirsi. E la ricerca ha scoperto che coloro che da bambini hanno condotto una vita attiva hanno maggiori probabilità di fare lo stesso anche in età adulta rispetto a chi ha vissuto un'infanzia più sedentaria. Infatti, secondo l'organizzazione President’s Council on Sports, Fitness and Nutrition Science Board degli Stati Uniti, il 73% degli adulti che praticano uno sport lo ha fatto anche durante l'infanzia.
5.Il basket può migliorare le capacità di comunicazione grazie alle dinamiche di squadra
Questo può essere uno dei benefici meno evidenti del basket. "Poiché il basket è uno sport di squadra, i giocatori devono comunicare tra loro, spesso senza usare le parole", ha affermato Eaton. Lo sostiene anche uno studio del 2010, che ha osservato il comportamento di giocatori che hanno cambiato continuamente i compagni di squadra. In partita, i giocatori comunicavano tra di loro principalmente scambiando la palla e segnali visivi, senza ricorrere agli scambi verbali. Al di fuori del campo, la comunicazione non verbale viene utilizzata in qualunque ambito, dal lavoro ai rapporti interpersonali. Anche se le ricerche sono discordanti, uno studio comparso in un'edizione del 2018 di The Hearing Journal ha stimato che almeno il 70% delle comunicazioni avviene in modo non verbale (un valore che non resta confinato al mondo dello sport).
Ci sono anche altre competenze che si acquisiscono in campo, ma che possono essere utili nella vita di tutti i giorni: oltre a sviluppare competenze comunicative fondamentali, il basket ha un'influenza positiva anche sul coordinamento mentale. Una ricerca del 2015 ha osservato infatti che i giocatori devono adattarsi costantemente al gioco e modificare cognitivamente la coordinazione fisica. Secondo gli psicologi, la capacità di adattamento si associa a un maggior livello di soddisfazione nella vita, ancor più se sostenuta da una salda rete di relazioni sociali (ad esempio il sostegno da parte degli amici quando si cambia lavoro).
Testo di Ashley Lauretta