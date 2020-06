Come adottare un atteggiamento di gratitudine

È nella natura umana fare paragoni e confrontarsi continuamente con le altre persone. Come società, ci viene insegnato a desiderare sempre di più. Questi pensieri possono annientare la gratitudine. Ci impediscono di accontentarci di quello che ci è stato dato e di vivere il presente.



La realtà è che le cose più importanti ci vengono fornite gratuitamente. Se il turbamento, la frustrazione e la rabbia prendono il sopravvento, e ti sembra di non avere nulla di cui compiacerti, prendi un bel respiro. Un respiro profondo, consapevole. Potrebbe bastare per azzerare tutto e sentirti riconoscente.



Per sviluppare un atteggiamento di gratitudine costante, scrivi tre cose che ti fanno sentire riconoscente ogni giorno. Non devono essere per forza sensazionali! Potrebbe essere un allenamento, un pasto delizioso o una bella passeggiata con qualcuno che conta per te. Questa piccola azione quotidiana può avere un effetto incredibile. La ricerca ha dimostrato che le persone che annotano tre cose per cui sono grate ogni giorno possono aumentare in modo sostanziale il loro benessere generale.



Se ci pensi, tutto questo ha molto senso. È difficile percepire turbamento se si è in uno stato di gratitudine. Cerca di tenere un diario della gratitudine per concentrarti e apprezzare quello che hai invece di riflettere su quello che non hai e vedrai con quanta velocità riuscirai a trovare nuove cose di cui essere riconoscente.