Tieni un diario vicino al letto

Il sonno è uno dei miei argomenti di conversazione preferiti, perché, nonostante sia fondamentale, molte persone hanno problemi a dormire. Una delle ragioni principali per cui molte persone non riescono ad addormentarsi è che la loro mente non si ferma mai. Magari pensano a una conversazione avuta la mattina o a tutto ciò che devono fare il giorno successivo.



Tieni un blocco note sul comodino e, quando ti metti a letto, dedica qualche minuto a scrivere tutto ciò che ti passa per la testa, come se fosse un diario. Prendi nota di quell'appuntamento dal veterinario per il cane o di quella mail di lavoro che devi assolutamente inviare. Così, quando appoggerai la testa sul cuscino, avrai la mente sgombra.



Perché funziona? Annotare i pensieri su carta ti consente di liberare la mente e di rilassarti. Il vero obiettivo è passare da uno stato di sistema nervoso simpatico a uno di sistema nervoso parasimpatico, che è lo stato ideale per riposare. Essere accolti tra le braccia di Morfeo è molto più difficile se il cervello continua a lavorare.



Questa sera, lascia stare lo smartphone, prendi carta e penna e scrivi tutto ciò che ti passa per la mente. Ti addormenterai più velocemente e ti sveglierai sapendo esattamente cosa devi fare durante il giorno.