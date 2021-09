Quanto è importante scegliere le scarpe da trail running giuste

La corsa sullo sterrato può contribuire a migliorare le prestazioni di running generali.Infatti, correre in un ambiente insolito che cambia costantemente, può costringerti ad adattare la postura, l'andatura e la rigidità muscolare.Questi adattamenti biomeccanici sono utili per aumentare la reattività e l'efficienza su strada e sui sentieri.

I vantaggi però non finiscono qui.Quando si corre sullo sterrato, generalmente, lo sforzo aumenta, mentre la velocità diminuisce.Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Experimental Biology correre su sentieri accidentati richiede il 5% in più di energia metabolica rispetto al running su superfici lisce e rigide.Parte di questo maggiore impegno è dovuta alle continue modifiche del modo in cui poggi i piedi a terra.La variabilità in termini di lunghezza e ampiezza delle falcate aumenta in modo significativo.I ricercatori teorizzano che almeno la metà dell'aumento dell'impegno è dovuta allo sforzo meccanico di muoversi in salita e in discesa su superfici impegnative.