Il consiglio per l'allenamento di cui ogni runner ha bisogno

Il consiglio di cui ogni runner ha bisogno
Coaching
Adotta questi semplici accorgimenti per correre divertendoti di più, con maggiore impegno e mantenendoti più in salute.
Qual è il modo migliore per odiare una canzone che ami? Ascoltarla e riascoltarla all'infinito. Lo stesso vale per la corsa, afferma Chris Bennett, Global Head Coach Nike Running.
"Che divertimento c'è nel percorrere ogni giorno gli stessi 5 km?" si chiede. "L'unica soddisfazione è aver completato un'altra corsa. Variare il percorso, nei limiti del possibile, è importantissimo per continuare a sentirsi motivati a praticare questo sport". È fondamentale per diventare dei runner migliori, secondo Derek Samuel, fisioterapista abilitato e componente del Nike Performance Council.
"Se stai cercando nuovi stimoli, prova ad accorciare il passo e ascolta la risposta del tuo corpo", consiglia Samuel. "Oppure non saltare troppo quando stacchi. L'escursione in verticale della testa non deve superare i 4-6 centimetri". Questi accorgimenti gioveranno al tuo corpo, sostiene, e ti verrà voglia di correre più a lungo o più spesso.
Ma soprattutto, una routine più variegata fa bene ai muscoli e alla mente, sostiene Brett Kirby, PhD, studioso delle performance umane presso il Nike Sport Research Lab. "Se mangiassimo solo hot dog tutti i giorni, priveremmo il nostro corpo degli effetti benefici offerti da altre sostanze nutrienti salutari", afferma Kirby. "Per essere un runner sano sotto ogni punto di vista, devi alimentare il tuo corpo con tante cose diverse".
Un cambiamento semplice
Alla tua prossima corsa, prova qualcosa di nuovo.
E la parte più bella è che quel qualcosa di nuovo può essere tutto ciò che vuoi. "Non si tratta di correre più veloci o più a lungo", afferma Bennett. "Puoi correre nella direzione opposta, seguire un sentiero sterrato, cambiare la musica che ascolti".
Ciò che rende più efficaci i piccoli cambiamenti è che ti aiutano a vivere la corsa in modo diverso, sostiene Bennett. Ed è proprio questo che ti spingerà a uscire di nuovo a correre, ancora e ancora.
"Puoi correre nella direzione opposta, seguire un sentiero sterrato, cambiare musica."
Chris Bennett
Global Head Coach di Nike Running
Altri consigli per migliorare
01. Tieni traccia delle tue corse.
È meglio variare l'allenamento prima di ritrovarti a pensare: "Di nuovo questa corsa?". Bennett suggerisce di prendere nota della corsa e delle sensazioni che provi ogni volta che fai qualcosa di nuovo: andare più veloce, seguire un nuovo percorso o aumentare la distanza. Quando anche l'ultima novità diventa facile e di routine, cambia di nuovo.
02. Cambia terreno.
Corri lungo sentieri sterrati, sulla sabbia, sull'erba o sui sassi. "Cambiare non è solo più divertente", afferma Samuel. "Correre su superfici diverse sollecita muscoli diversi in modi diversi, offrendo al corpo un modo alternativo per migliorare le sue capacità e diventare ancora più forte".
03. Non concentrarti solo sulle metriche.
Non devi lasciare a casa l'orologio, ma neanche farti ossessionare dai tempi. Se mentre corri ascolti la musica, imposta una sequenza casuale delle canzoni, prova una nuova playlist, ascolta un album dall'inizio alla fine oppure, per cambiare, prova a correre senza. "La buona notizia è che i piccoli cambiamenti come questi fanno una grande differenza", afferma Bennett. "E questo rivitalizza la tua corsa".