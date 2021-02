Sport, ragazze e pubertà

I vantaggi dello sport per le ragazze giovani

Non c'è dubbio che lo sport sia una fonte di autoaffermazione per le ragazze. A maggior ragione, uno stile di vita attivo in giovane età può avere effetti positivi ed edificanti quando si va verso l'età adulta. Secondo quanto emerso dalla ricerca di Women in Sport, le ragazze che iniziano a fare attività fisica da piccole sono meno inclini a interromperla in futuro. Questo è solo uno dei tanti motivi per cui dovremmo incoraggiarle a restare attive anche durante il mestruo.



"L'attività fisica è davvero un ottimo modo per alleviare i sintomi mestruali e aiutare le ragazze a sentirsi meglio", afferma Georgie Bruinvels, PhD, ricercatrice sportiva. È l'effetto del rilascio di endorfine, che "possono migliorare l'umore e favorire il rilassamento". Fare movimento in famiglia è un modo fantastico per incoraggiare i bambini a praticare sport in giovane età. Se ti serve ispirazione per iniziare, dai un'occhiata all'app Nike Run Club dove troverai corse guidate e consigli di allenamento per ogni livello. Una volta scelto il tuo allenamento preferito, perché non trasformarlo in un'attività di famiglia da fare tutti insieme?



Sport e movimento fanno benissimo anche alla mente. Indipendentemente dall'età o dai loro interessi, l'attività fisica mostra agli adolescenti ciò di cui la loro mente e il loro corpo sono capaci. Dallo sport nascono amicizie e ricordi di cui le ragazze possono andare fiere. Impareranno inoltre a mantenere la calma sotto pressione, a gestire lo stress, accettare la sconfitta con dignità ed essere umili quando vincono, doti inestimabili per il loro successo futuro.



Dalla disciplina alla concentrazione fino allo spirito di squadra, una tale predisposizione mentale facilita il passaggio dalla scuola alla vita lavorativa. Oltre a offrire vantaggi in termini di energia, l'esercizio fisico aiuta a liberare la mente e a migliorare il sonno e l'umore. Women in Sport ha rilevato che il 42% delle donne che lavorano riconosce che essere attive aiuta a mantenere la calma durante i periodi di lavoro più stressanti.(5)



Modelli di riferimento e coach possono rendere l'attività fisica e lo sport più accessibili e alla portata delle ragazze. Dare loro motivazione, ispirazione e consapevolezza può contribuire a rafforzare la fiducia in sé, in campo e fuori. Avranno inoltre più probabilità di continuare a praticare sport e comprendere i notevoli vantaggi che offre.



Se vuoi rendere lo sport divertente per le ragazze ora e in futuro, consulta la nostra guida Come allenare le ragazze - Made to Play. Fa parte del progetto Made to Play di Nike per far praticare sport ai ragazzi affinché conducano una vita più sana, più felice e di maggiore successo.