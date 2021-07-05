Sport, ragazze e pubertà

Lo sport e le ragazze in pubertà

Ammettiamolo, la pubertà è un periodo piuttosto destabilizzante. I cambiamenti a livello fisico ed emotivo della crescita possono rendere vulnerabili e insicuri, specialmente le ragazze. Noi abbiamo fatto squadra con Women in Sport, un'organizzazione benefica britannica che offre opportunità sportive a ogni donna e ragazza. Women in Sport considera la pubertà un periodo cruciale per plasmare la percezione dello sport come attività divertente, gratificante e salutare da parte delle adolescenti. L'organizzazione, fondata nel 1984, ha svolto numerose ricerche in tale ambito, sottolineando a più riprese quanto "le ragazze non colgano i vantaggi a lungo termine offerti dallo sport ". Il nostro obiettivo congiunto è cambiare le cose.





La pubertà e le mestruazioni non dovrebbero impedire alle ragazze di condurre una vita attiva. Eppure, considerato il periodo che stanno attraversando, dal ciclo allo sviluppo del seno, l'odore corporeo e la comparsa di peli, potrebbe diventare complicato scendere a patti con l'autostima, la motivazione e persino il piacere che lo sport può dare.



Questo è esattamente ciò che la ricerca di Women in Sport fa emergere. Su 2,1 milioni di ragazze di età compresa tra 11 e 16 anni nel Regno Unito(1), c'è una notevole maggioranza che non sfrutta i vantaggi dello sport. Il 34% ha dichiarato di non partecipare alle lezioni di educazione fisica perché non ama essere guardata, mentre il 35% non partecipa a causa di insicurezza.(2) La buona notizia è che le cose stanno cambiando. Continua a leggere e scopri come aiutare la nostra generazione di giovani ragazze.



Il progetto Made to Play di Nike incoraggia le ragazze ad affermarsi nello sport. I contenuti sportivi offrono a 17 milioni di ragazzi l'opportunità di fare movimento a ogni livello, affinché conducano una vita più sana, più felice e di maggiore successo.



A scuola, sudorazione, crescita dei peli e paura delle perdite mestruali, nonché il senso di inferiorità, possono essere motivo di scherno da parte di altri studenti. L'ansia per la critica e la competizione può avere profonde ripercussioni sull'autostima delle ragazze, così come un impatto negativo sulla loro capacità di essere attive.



Women in Sport evidenzia quanto le ragazze siano poco propense a partecipare agli sport di squadra: solo il 48% di età compresa tra 13 e 16 anni vi prende parte almeno una volta alla settimana rispetto al 68% dei loro coetanei maschi.(3) Di fatto, le ragazze abbandonano lo sport e l'attività fisica durante l'adolescenza più di quanto facciano in qualsiasi altro momento della loro vita. Tra quelle di età compresa tra 12 e 14 anni, il 42% ha affermato di non praticare attività fisica quando ha il mestruo(4), un atteggiamento che innesca abitudini difficili da invertire più in là negli anni

