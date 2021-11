Come trovare le scarpe migliori per i piedi divaricati

Poiché non tutti i produttori realizzano scarpe di ampiezza diversa, è possibile che sia difficile trovare le scarpe della larghezza necessaria se si hanno i piedi larghi. Potresti perciò avere la tentazione di farti andar bene una scarpa di ampiezza standard pur di avere il design che preferisci.

Ma indossare scarpe della misura sbagliata può avere conseguenze, tra cui indolenzimento, disagio, gonfiore, vesciche, e dolore plantare nel breve termine. Con il tempo, possono svilupparsi problemi come alluce valgo, piede a martello, calli, unghie incarnite, nervi schiacciati, speroni ossei e altri.

Scarpe con una calzata sbagliata sono inoltre associate a una scarsa salute del piede nelle persone anziane e nelle persone affette da diabete. Entrambi i gruppi hanno maggiori probabilità di indossare scarpe troppo strette e coloro che soffrono di diabete sono a rischio di una patologia chiamata neuropatia periferica, che può causare dolore, ulcere del piede e amputazione degli arti inferiori.

Una scarpa con la calzata giusta è essenziale per il comfort e per prestazioni ottimali. Secondo uno studio condotto dal Journal of Sports Science and Medicine a marzo 2020, le scarpe da running giuste possono migliorare il comfort e le prestazioni relative alla corsa e, potenzialmente, ridurre gli infortuni.

Molte scarpe da running sono progettate per fornire vantaggi specifici, come l'assorbimento degli urti o la stabilità. Tuttavia, uno studio del Journal of Foot and Ankle Research risalente a luglio 2018 ha rilevato che le scarpe non possono soddisfare lo scopo previsto se non calzano in modo corretto.

Per restare al passo con i tuoi allenamenti, trovare le scarpe migliori per i tuoi piedi può fare la differenza tra stare in partita e restare in panchina.