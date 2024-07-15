Nike lancia la scarpa da trail running Ultrafly
Novità sui prodotti
Con un Flyplate in carbonio nella suola, la nuova scarpa Nike da trail running si distingue per velocità, eleganza e aderenza.
Data di pubblicazione originale: 7 luglio 2023
Cosa devi sapere:
- Novità assoluta in Nike Trail, il modello Ultrafly presenta un Flyplate in carbonio nella suola, inserito tra la schiuma ZoomX e l'intersuola rivestita in tessuto.
- Il modello Nike Ultrafly è stato progettato in collaborazione con Vibram, un'azienda calzaturiera nota per le suole in gomma ad alte prestazioni. La scarpa presenta il tipico design agile e leggero della suola Vibram e la sua tecnologia a tasselli sotto il piede, per una trazione ancora maggiore.
Dopo oltre due anni di test rigorosi e di sviluppo del modello in collaborazione con atleti professionisti di Nike Trail, i designer di Nike Running hanno creato Nike Ultrafly, la prima scarpa da trail running del brand con una piastra in carbonio nella suola. Il modello Ultrafly è pensato nello specifico per le esigenze dei trail runner che desiderano partecipare a gare e correre sui sentieri con un'andatura veloce.
Nel 2021, i designer di Nike Running hanno deciso di creare una scarpa per le gare di corsa su sterrato, perfezionando quanto appreso dalle innovazioni aziendali dei modelli da corsa su strada, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche dei trail runner. Tyler Green, atleta di Nike Trail, è stato il primo a collaudare il modello originale del team per oltre 1600 chilometri di allenamento e nella Western States Endurance Run di 160 chilometri, classificandosi tra i primi cinque per tre gare consecutive.
"Ho messo alla prova le scarpe su terreni rocciosi, salite impegnative, discese ripide e allenamenti intensi. Ho provato letteralmente a inzupparle, le ho portate su terreni particolarmente accidentati, dure salite e rapide discese per vedere come avrebbero retto e ho mandato al team di progettazione dei promemoria vocali con opinioni e commenti. È emozionante vedere come il mio punto di vista possa incidere direttamente su un prodotto che aiuterà tutti i runner a perseguire i propri obiettivi sui sentieri."
Tyler Green, atleta di Nike Trail
Al fine di offrire ai trail runner un'aderenza eccellente sui terreni più impegnativi, Nike e Vibram hanno unito le forze per realizzare un nuovo design esclusivo della suola per il modello Ultrafly. La suola di Ultrafly presenta la tecnologia Litebase di Vibram e offre un design agile e leggero del battistrada, con il supporto della tecnologia Vibram Traction Lug e del composto Vibram MegaGrip per una trazione ottimale.
"Negli ultimi due anni ho accumulato quasi mille chilometri di gare e allenamenti, comprese le mie quattro gare da 160 chilometri, con Ultrafly ai piedi. La indosso in modo strategico per gli allenamenti più importanti, la simulazione di gare e il giorno della gara. L'ho usata su percorsi pianeggianti e senza asperità, su terreni più friabili e impegnativi, o su ripide salite e discese. È leggera ed elastica, pur offrendo un'ottima trazione e la capacità di gestire terreni impegnativi e friabili."
Brittany Peterson, atleta di Nike Trail
Novità assoluta in Nike Trail, il modello Ultrafly presenta un Flyplate in carbonio posizionato tra la schiuma ZoomX nella suola e l'intersuola rivestita in tessuto (la parte della scarpa che collega la tomaia alla suola). Il rocker sotto il piede favorisce a ogni passo una transizione fluida dal tallone alla punta, mentre la tomaia realizzata in Vaporweave offre comfort e leggerezza per chilometri di corsa sui sentieri.
Lanciato in Europa in quantità limitate a partire dal 27 luglio, il modello Nike Ultrafly potrà essere acquistato da tutti i runner dal mese di agosto su nike.com e presso alcuni rivenditori specializzati.
Dettagli tecnici di Nike Ultrafly:
- Peso: misura 39 da donna: 249 g; misura 44 da uomo: 300 g
- Differenziale: 8,5 mm
- Altezza scarpa: (misura 44 da uomo/donna) avampiede: 30 mm; tallone: 38,5 mm
- Altezza tasselli: 3,5 mm
- Prezzo: 250 $
Domande frequenti
Qual è il prezzo della scarpa da trail running Nike Ultrafly?
La scarpa da trail running Nike Ultrafly costa 250 $.
Qual è la data del lancio della scarpa da trail running Nike Ultrafly?
Lanciato in Europa in quantità limitate a partire dal 27 luglio, il modello Nike Ultrafly potrà essere acquistato da tutti i runner dal mese di agosto su nike.com e presso alcuni rivenditori specializzati.