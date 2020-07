Una salutare bowl di salmone al forno e quinoa

Fai il pieno e recupera dopo gli allenamenti con questa ricetta salutare per il cuore.

Questo piatto semplice e veloce a base di quinoa e salmone è tanto gustoso quanto nutriente, da preparare ogni volta che vuoi.



Ci sono moltissimi tipi di pesce, ma il salmone è la scelta migliore per gli atleti. Non solo è ricco di proteine per costruire e riparare i muscoli, ma è anche una delle fonti più ricche di omega-3 presenti in natura, sostanze benefiche per la salute del cuore. Questa stuzzicante ricetta unisce un pesce grasso a verdure fresche e germogli di quinoa per fare il pieno di energia qualche ora prima o subito dopo l'allenamento. Inoltre, con alcuni accorgimenti, potrai metterlo in tavola in circa 30 minuti.