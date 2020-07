3 modi di rendere il fitness divertente per i bambini

Sai bene che per coinvolgere i bambini in qualcosa (compiti, appuntamenti dal dottore, lunghi viaggi in auto) il divertimento è fondamentale. L'allenamento non fa eccezione. "Se non proponi un'attività fisica che in qualche modo risulti divertente, difficilmente i bambini si mostreranno interessati", afferma Karen Santesson, tra i supervisori del Child Development Center di Nike e responsabile del programma di attività Everybody Moves, conforme alle linee guida della Society of Health and Physical Educators (Shape America). Non sai da dove iniziare? Prova queste idee per allenarti divertendoti insieme ai bambini.



01. Trasforma tutto in un gioco.

Il modo più semplice (e a dirla tutta il più ovvio) per rendere l'allenamento più divertente è trasformarlo in un gioco, facendo passare in secondo piano la fatica fisica. I giochi tradizionali, come acchiapparella, Un, due, tre, stella! e il calcio, sono quelli che di solito piacciono ai più piccoli (dai 3 ai 5 anni), mentre i più grandi (fino alla pre-adolescenza) amano i percorsi a ostacoli, più dinamici e adatti alla loro soglia di attenzione relativamente bassa, spiega Santesson. Per creare un percorso personalizzato, identifica cinque o sei "ostacoli" nel tuo giardino o in casa, come una pila di cuscini da saltare o due alberi tra cui passare. Imposta un timer e sfida i bambini a terminare il percorso in un tempo stabilito, incoraggiandoli durante l'attività.



02. Lasciagli un po' di controllo.

"Di solito ai bambini piace decidere da soli; questo dà loro un senso di controllo", afferma Santesson. Prova a dare ai più piccoli (dai 3 ai 6 anni) un compito da svolgere. Di' loro che sono i tuoi compagni di allenamento ufficiali e che il loro compito è quello di seguirti il più possibile nella tua routine di yoga o di tirarti una palla medica leggera tra un sit-up e l'altro. Ai più grandi lascia scegliere o inventare un allenamento da fare insieme a te, unendo cinque o sei esercizi che suscitino il loro interesse. "Ai bambini piacerà dire per una volta a un genitore cosa fare e quando vedranno che ti muovi e ti diverti avranno voglia di unirsi a te", aggiunge Santesson. Aiutali a trovare nuove routine ed esercizi da provare nella raccolta "Per tutta la famiglia" e la raccolta "Le basi del training", sull'app NTC.