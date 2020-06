Parole chiare per i bambini

Spiegazioni brevi ed efficaci

"I bambini hanno livelli di energia davvero elevati", afferma Elaisa. È per questo che non devi farli rimanere fermi troppo a lungo. Il tempo che dedichi alle spiegazioni dovrebbe essere sempre meno del 20% della sessione, in modo che i bambini la dedichino soprattutto alle attività. Basta avere abbastanza tempo per comunicare in modo chiaro.



Ogni tanto, chiedi ai bambini come va l'allenamento in una scala da 1 a 5, per poterlo modificare di conseguenza. Secondo Elaisa, i bambini sono felici di "celebrare ogni piccolo successo".



E questo è tutto! Se hai trovato utili i 6 principi di coaching, ti offriremo maggiori consigli per aiutare te e la tua famiglia a dare il massimo.