Parole chiare per i bambini
Coaching
Di Nike Training
Dare indicazioni chiare e concise significa lasciare più tempo al gioco.
Scopri come mantenere sempre alto l'interesse dei bambini per le attività proposte dando loro istruzioni brevi e pertinenti. Sarà più divertente per loro e meno complicato per te. Un vantaggio per tutti.
Quando i bambini trascorrono molto tempo in casa, possono diventare piuttosto irrequieti, il che significa che devono scaricare un po' di energia. Per darti una mano, ti parleremo dei 6 principi di coaching per aiutare i tuoi bambini a rimanere attivi.
Il principio di questa settimana è "Chiari e concisi". Lo approfondiamo insieme a Elaisa Bonorden, coach delle Girl Night Session di Nike presso lo Skatehalle di Berlino.
La conoscenza è cruciale
Da anni, Elaisa insegna ai bambini come andare sullo skate allo Skatehalle. Il suo approccio? "Devi provare in prima persona ciò che vuoi insegnare ai bambini, sia per farti un'idea del livello di difficoltà, sia per capire cosa insegnare durante la sessione e le problematiche che potrebbero affrontare".
"Più conosci lo sport praticato dai bambini, più potrai dare loro istruzioni chiare e precise", spiega Elaisa. "Informati sui temi che vuoi affrontare prima di iniziare la sessione di allenamento".
Spiegazioni brevi ed efficaci
"I bambini hanno livelli di energia davvero elevati", afferma Elaisa. È per questo che non devi farli rimanere fermi troppo a lungo. Il tempo che dedichi alle spiegazioni dovrebbe essere sempre meno del 20% della sessione, in modo che i bambini la dedichino soprattutto alle attività. Basta avere abbastanza tempo per comunicare in modo chiaro.
Ogni tanto, chiedi ai bambini come va l'allenamento in una scala da 1 a 5, per poterlo modificare di conseguenza. Secondo Elaisa, i bambini sono felici di "celebrare ogni piccolo successo".
E questo è tutto! Se hai trovato utili i 6 principi di coaching, ti offriremo maggiori consigli per aiutare te e la tua famiglia a dare il massimo.