I migliori outfit per campeggio da donna e uomo

Le t-shirt Nike Dri-FIT sono ideate per allontanare il sudore dalla pelle e farlo evaporare rapidamente, garantendo pelle asciutta e comfort durante le escursioni o le attività al sole. Le maglie create per i runner, leggere e traspiranti, rappresentano una scelta versatile per un campeggio.

Scegli la lunghezza della manica in base alle condizioni atmosferiche; le maglie da running Nike Dri-FIT sono disponibili senza maniche, a manica corta e a manica lunga. Per proteggere ulteriormente la pelle, prova una maglia con protezione UV e ricorda di applicare un'ottima crema solare sulla pelle esposta.