Le migliori giacche in fleece Nike

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Scopri le migliori giacche in fleece in base al marchio, inclusi gli ultimi modelli per l'outdoor e i capi confortevoli da indossare tutti i giorni.

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Le migliori giacche in fleece Nike

Più pesante di una felpa con cappuccio o di una maglia ma meno ingombrante di un parka invernale, la giacca in fleece è un capo versatile, casual e morbido per coprirsi quando fa freddo.

Le giacche in fleece Nike sono disponibili in una grande varietà di design e per diversi tipi di condizioni atmosferiche, occasioni e taglie. Trova la tua giacca in fleece Nike ideale utilizzando questa guida.

Scopri le giacche in fleece Nike

Cinque tipi di giacche in fleece Nike da scoprire

1. Giacche in fleece per la pioggia

Quando piove e fa freddo, copriti bene con una giacca in fleece Nike adatta a queste condizioni meteo. Queste giacche sono realizzate in tessuti idrorepellenti, come il nylon, che aiutano a proteggere chi le indossa dall'umidità.

Molte giacche in fleece per la pioggia hanno tasche resistenti all'acqua e un design con zip a tutta lunghezza che impedisce a questa di penetrare all'interno. Inoltre, come tutte le giacche in fleece Nike, sono molto confortevoli, grazie alla leggera fodera in fleece interiore.

2. Giacche in fleece per il freddo

Per le giornate fredde, Nike offre varie giacche in fleece, compresi i modelli Nike Sportswear, che tengono caldo senza essere ingombranti e sono per questo ideali per vestirsi a strati.

Le giacche e le felpe con cappuccio Nike Tech Fleece, ad esempio, possono essere indossate come leggero strato esterno in fleece quando il clima è mite o come strato da aggiungere sotto una giacca invernale isolante quando le temperature sono più rigide.

3. Giacche in fleece Nike ACG

Le giacche in fleece Nike All Conditions Gear (ACG) sono ideali per giocare sulla neve o per fare escursioni in inverno quando il tempo non è favorevole. Grazie ad alcune caratteristiche, come i rivestimenti esterni impermeabili e le fodere interne ultra isolanti, ogni indumento della collezione è pensato per affrontare qualunque tipo di condizione meteo.

Scopri le giacche in fleece Nike ACG

4. Giacche in fleece realizzate con materiali sostenibili

Le giacche in fleece Nike realizzate con materiali sostenibili presentano le caratteristiche più importanti di un'ottima giacca in fleece: sono confortevoli, resistenti e isolanti. In più, sono realizzate con materiali sostenibili, come il poliestere riciclato, derivante da bottiglie di plastica, e il nylon di recupero, proveniente da vari materiali come la moquette e le reti da pesca usate.

Scopri le giacche in fleece realizzate con materiali sostenibili

5. Giacche in fleece per bambini

A prescindere dalle condizioni meteo (o dall'occasione), i piccoli possono stare al caldo e prepararsi per andare a scuola o per fare sport con una giacca in fleece Nike. Trova i modelli che presentano strati esterni satinati per evitare che i bambini si bagnino in caso di maltempo, più tasche con zip per riporre gli oggetti essenziali e design leggeri per un abbigliamento a strati.

(Articolo correlato: Tutti al calduccio con le giacche in fleece Nike per bambine e bambini)

Testo di Julia Sullivan

Data di pubblicazione originale: 16 dicembre 2022

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