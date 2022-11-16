Le migliori giacche in fleece Nike per bambini

Nike Tech Fleece è sinonimo di comfort. Il materiale in maglia è caldo, leggero e morbido sulla pelle, mentre le proprietà traspiranti del tessuto rendono queste giacche ideali per attività e sport particolarmente intensi.

Il tessuto non è ingombrante e per questo la giacca Tech Fleece è perfetta per gli outfit a strati: puoi indossarla anche da sola, se le temperature lo consentono. Se invece fa molto freddo, puoi abbinarla a un giaccone più pesante. Alcune felpe con zip e cappuccio presentano tasche sul petto o sul braccio per riporre piccoli oggetti indispensabili; altre, invece, hanno la classica tasca anteriore a marsupio.