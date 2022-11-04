Come lavare un piumino

Come lavare una giacca imbottita
Cura dei prodotti
Mantieni la tua giacca imbottita fresca, morbida e pulita con questi suggerimenti di lavaggio di Nike.
Forniture
- Detersivo o sapone delicato per bucato
Strumenti
- Lavatrice a carica frontale o vasca
- Palline per asciugatrice o palline da tennis (opzionali)
Le giacche imbottite sono un capo morbido, comodo e caldo a cui non si può rinunciare quando le temperature scendono. Tuttavia, dopo una stagione di uso costante, il tessuto può cominciare a sbiadire e l'imbottitura un tempo soffice può iniziare ad appiattirsi. Se succede, è il momento di lavare la giacca.
Forse hai sentito dire che una giacca imbottita si dovrebbe lavare a secco, ma non è sempre così. Molte giacche Nike imbottite in piumino o poliestere sono lavabili in lavatrice, quindi puoi prendertene cura facilmente a casa.
Come per qualsiasi capo, controlla l'etichetta della giacca imbottita e segui le istruzioni di lavaggio prima di procedere. Quindi, se la giacca è lavabile sia in lavatrice sia a mano, segui questi suggerimenti.
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Come lavare una giacca imbottita in lavatrice
1.Se possibile, usa una lavatrice a carica frontale
Una lavatrice a carica frontale è in genere più delicata sui capi rispetto a quelle con carica dall'alto perché è priva di agitatore centrale, che potrebbe strappare la giacca durante un ciclo di lavaggio.
Se hai a disposizione solo una lavatrice a carica dall'alto, è preferibile mettere la giacca in una sacca in rete prima del lavaggio. In questo modo è più facile evitare che le maniche rimangano impigliate sull'agitatore centrale. Prima di inserire la giacca, rimuovi dalla lavatrice eventuali residui di detergente aggressivo e, se necessario, pulisci la vaschetta del detersivo.
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2.Scegli un detersivo delicato
Per lavare un piumino, alcuni saponi sono troppo aggressivi perché possono rimuovere gli oli naturali presenti sulle piume. L'acquisto di un detersivo specifico per imbottiture naturali è una possibilità da prendere in considerazione. Tuttavia, se non disponi di un detergente specifico (o se la giacca da lavare è imbottita in poliestere), scegli un detersivo delicato per bucato.
3.Preparazione della giacca imbottita
Dopo aver rimosso eventuali oggetti lasciati nelle tasche, chiudi la giacca con la zip e chiudi anche eventuali tasche. Quindi, metti la giacca al rovescio. Lava la giacca insieme a prodotti simili, con lo stesso tipo di imbottitura, o da sola.
4.Scegli le impostazioni corrette
Regola l'acqua su una temperatura fredda e scegli un ciclo di centrifuga delicato o normale. Se usi una lavatrice a carica dall'alto, scegli l'impostazione per i delicati. Se lavi una sola giacca, scegli l'impostazione per un carico leggero.
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Come lavare a mano una giacca imbottita
- Riempi una vasca da bagno pulita (o un grande lavandino) con acqua tiepida.
- Mentre il livello dell'acqua sale, versa un tappo di detersivo delicato per bucato o di detersivo specifico per imbottiture in piumino.
- Immergi la giacca e lasciala in ammollo per alcuni minuti.
- Quindi, strofinala leggermente con le mani.
- Scarica l'acqua della vasca o del lavandino ed elimina quanta più acqua possibile dalla giacca, premendola con le mani. Invece di strizzarla con forza, puoi premerla contro la parete della vasca o del lavandino.
- La giacca sarà ancora piuttosto bagnata. Stendi un asciugamano sul pavimento e poggiaci sopra la giacca appiattita.
- Quindi, arrotola la giacca all'interno dell'asciugamano. Una volta che l'hai arrotolata tutta, puoi calpestarla delicatamente per eliminare l'acqua in eccesso.
Come asciugare una giacca imbottita
Anche se lavi a mano una giacca imbottita, è comunque preferibile asciugarla in asciugatrice per evitare che l'imbottitura si ammassi. Se ti limiti a stendere la giacca per asciugarla, rischi di non riuscire a ripristinarne la morbidezza.
- Assicurati che la zip sia chiusa, quindi mettila nell'asciugatrice.
- Aggiungi un paio di palline da tennis o di palline per asciugatrice per facilitare la separazione di eventuali ammassi.
- Metti l'asciugatrice in funzione con un'impostazione a bassa temperatura.
- Se al termine del ciclo la giacca è ancora bagnata, ripeti l'asciugatura a bassa temperatura.
Domande frequenti
Con che frequenza devo lavare la mia giacca imbottita?
Se indossi la giacca regolarmente (vale a dire, più volte a settimana), dovresti lavarla una volta al mese. Tuttavia, se la usi con minore frequenza, puoi lavarla una o due volte all'anno, in particolare alla fine dell'inverno per darle una rinfrescata prima della stagione successiva.
Hai bisogno di un detersivo speciale per imbottiture naturali?
Per lavare una giacca con imbottitura in piumino, è preferibile usare un detersivo specifico. Se non disponi di questo prodotto specifico, puoi utilizzare anche un detersivo delicato. Evita di utilizzare detersivi standard che potrebbero rimuovere gli oli naturali dalle piume.
Testo a cura di Hannah Singleton