Come lavare un piumino

Le giacche imbottite sono un capo morbido, comodo e caldo a cui non si può rinunciare quando le temperature scendono. Tuttavia, dopo una stagione di uso costante, il tessuto può cominciare a sbiadire e l'imbottitura un tempo soffice può iniziare ad appiattirsi. Se succede, è il momento di lavare la giacca.

Forse hai sentito dire che una giacca imbottita si dovrebbe lavare a secco, ma non è sempre così. Molte giacche Nike imbottite in piumino o poliestere sono lavabili in lavatrice, quindi puoi prendertene cura facilmente a casa.

Come per qualsiasi capo, controlla l'etichetta della giacca imbottita e segui le istruzioni di lavaggio prima di procedere. Quindi, se la giacca è lavabile sia in lavatrice sia a mano, segui questi suggerimenti.

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