L'importanza dei tempi a tavola

Ecco perché può essere così importante abituarsi a mangiare a orari regolari, secondo St. Pierre. Fai in modo di consumare lo stesso numero di pasti al giorno e più o meno alla stessa ora. "Seguire ritmi regolari aiuta a normalizzare gli ormoni della fame e i ritmi circadiani naturali del corpo", afferma St. Pierre.

E come comportarsi con la dieta per l'allenamento? Secondo St. Pierre, gestirla è più facile di quanto si pensi.

"Non serve fare il pieno di proteine ad assimilazione super rapida o mangiare entro 27 minuti dall'allenamento", afferma. "Basta assicurarsi una quantità adeguata di proteine, che possiamo quantificare nelle dimensioni del proprio palmo, un'ora o due dopo l'allenamento, per ottenere una tempistica dei nutrienti ottimale". Naturalmente, aggiunge, gli atleti professionisti che investono sulle proprie prestazioni avranno una dieta più complessa e specifica, ma non bisogna dimenticare che possono contare su un team che li assiste 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'obiettivo principale: essere costante. Quanto più i tuoi schemi di comportamento alimentare saranno affidabili e non si lasceranno influenzare da variabili come il giorno della settimana o l'umore del momento, migliori saranno le tue condizioni di salute in generale.

Prendi l'abitudine: pensa a un pasto che sfugge sempre alla tua programmazione e organizzati in modo da poterlo consumare all'orario consueto, ad esempio preparandolo in anticipo. Metti in relazione questo nuovo comportamento con un'abitudine pregressa, come controllare il calendario di impegni per la settimana. Quando controlli il calendario pianifica anche la preparazione del pasto. Ogni volta che lo fai, non dimenticare di farti le meritate congratulazioni: contribuirà a consolidare la nuova abitudine.