Le migliori giacche invernali Nike da donna
Guida all'acquisto
These styles are the top women’s coats for brisk temperatures.
Se vivi o stai per recarti in un posto freddo, non puoi fare a meno di una giacca invernale. Con una varietà di modelli tra cui scegliere, come giacche puffer con isolamento, giacche termoisolate, calde giacche in fleece e parka, qui troverai una selezione delle migliori giacche invernali Nike per un giusto equilibrio tra stile e comfort.
Scopri le migliori giacche invernali Nike da donna più adatte a te.
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Le migliori giacche invernali Nike da donna
1. Giacche puffer con imbottitura sintetica
Le giacche puffer Nike con imbottitura sintetica proteggono dal freddo vento invernale. Alcuni modelli sono dotati di isolamento Thermore, realizzato al 100% con fibre riciclate dalle bottiglie di plastica, per darti lo stesso comfort e il look di una giacca in piuma.
Molte giacche puffer Nike con imbottitura sintetica offrono inoltre la tecnologia Nike Therma-FIT, nata per sfruttare il calore naturale del corpo.
Se ti serve una giacca da indossare in un posto particolarmente piovoso, cercane una con cappuccio e finitura idrorepellente per mantenere la pelle asciutta.
2. Giacche puffer in piuma
Se cerchi una giacca puffer leggera ma calda, considerane una in piuma. Queste giacche sono ideate per non intralciarti nei movimenti e offrono un'ampia copertura contro il freddo, soprattutto i modelli più lunghi che arrivano a metà polpaccio.
Per un'ulteriore protezione nelle condizioni più rigide, cerca giacche realizzate con tecnologia Nike Storm-FIT, per proteggerti da vento, acqua e condizioni meteo avverse in totale comfort.
3. Giacche anorak
Le giacche anorak Nike sono leggere e possono essere indossate sopra felpe o sotto giacche più voluminose per avere un po' più di calore.
Alcuni modelli invernali, come la giacca anorak Nike Dri-FIT Bliss Luxe, ti coprono fino a metà coscia e hanno vita e cappuccio regolabili, così potrai personalizzare il fit e proteggerti dal maltempo.
4. Giacche antipioggia
Realizzate in poliestere impermeabile e idrorepellente, le giacche antipioggia Nike aiutano a mantenere la pelle asciutta con tessuti resistenti ed elementi aggiuntivi come polsini elasticizzati, cordini e cappucci con visiera.
Se stai cercando un modello per i tuoi allenamenti, le giacche antipioggia Nike da running sono dotate anche di protezioni e cappucci antivento e antipioggia per mantenere la pelle asciutta su strada, sterrato o in pista.
5. Parka
Per le condizioni più rigide, scegli un parka a metà polpaccio o appena sopra il ginocchio per proteggere la parte superiore del corpo e le gambe dal freddo. Molti parka Nike sono dotati di cappuccio e imbottitura sintetica.
6. Smanicati
Se cerchi un capo versatile da indossare nei giorni più miti, prova uno smanicato. I modelli Nike Sportswear, in fleece o piuma, sono l'ideale da usare tutti i giorni, mentre per gli allenamenti all'aperto puoi contare sugli smanicati da running Nike con isolamento.
7. Giacche bomber
Se le giacche puffer non fanno per te, scegli una giacca bomber in tessuto lucido. Le giacche bomber Nike sfoggiano un taglio più sartoriale rispetto ai modelli invernali voluminosi e puoi indossarle facilmente sopra una felpa con cappuccio o una maglia termica.
8. Giacche in fleece
Un caldo strato in fleece è l'ideale per l'autunno, l'inverno e la primavera. È un capo pratico da indossare mentre ti rilassi a casa oppure da inserire in un outfit per tutti i giorni. La collezione Nike da donna offre giacche in fleece con zip a metà o a tutta lunghezza, alcune in morbidissimo tessuto teddy e altre con tecnologia Nike Therma-FIT per trattenere il calore.
9. Nike All Conditions Gear (ACG)
I capi Nike ACG sono nati per le avventure outdoor invernali. Create per esplorare i sentieri innevati o per sciare, le giacche Nike ACG hanno tessuti a prova di maltempo per resistere alle condizioni più rigide. Molti modelli sono realizzati con materiali in GORE-TEX per darti maggiore protezione contro le intemperie.
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Testo a cura di Emily Shiffer