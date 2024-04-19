La migliore giacca antipioggia è quella comoda da indossare. Non importa quanto sia bella, se non riesce a tenerti comodamente all'asciutto, è inutile. La giacca Nike Trail Cosmic Peaks, resistente all'acqua e antivento, è realizzata in tessuto Gore-Tex Infinium per offrirti una copertura ottimale mentre affronti le intemperie. Presenta inoltre un design essenziale e packable che ti consente di tenerla con te in caso di emergenza. È la migliore giacca antipioggia da uomo, ma è pratica anche per le donne: basta riporla in una borsa quando esci di casa e tirarla fuori quando inizia a piovere.