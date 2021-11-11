Come scegliere le migliori calze per il running

Le calze traspiranti sono un must per i runner. La sudorazione è segno che stai lavorando sodo, ma può anche causare lo strofinamento delle calze contro le scarpe e, di conseguenza, la formazione di vesciche. La scelta del tessuto sbagliato, ad esempio il cotone, può intensificare la sudorazione e provocare una sensazione di gonfiore e calore ai piedi.

Quando i piedi sudano, per mantenerli asciutti e favorire la circolazione dell'aria ti occorre un materiale ad asciugatura rapida che assorba e diffonda il sudore. In caso contrario, ti ritroverai con i piedi umidi e maleodoranti, e un maggior rischio di sviluppare il piede d'atleta o infezioni fungine.

Le calze con tecnologia Nike Dri-FIT assorbono il sudore dalla pelle e ne favoriscono l'evaporazione. Il tessuto traspirante non trattiene gli odori e favorisce la circolazione dell'aria in modo da mantenere i piedi asciutti e freschi.