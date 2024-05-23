La storia di VaporMax

Otto anni, diverse versioni e l'impegno di svariate menti creative: tutto questo contribuì a dar vita a Nike Air VaporMax. Come nella migliore tradizione Air Max, il lancio di VaporMax nel 2017 segnò un momento di grande innovazione per Nike Air. Questa scarpa presentava per la prima volta un'unità Air priva di schiuma, costituita esclusivamente da un'ammortizzazione Air posizionata sotto il piede.



Mancava quindi un'intersuola tra il piede e l'unità Air e una suola tra l'unità Air e il terreno. L'idea era fare in modo che la scarpa desse la sensazione di correre (o fluttuare) sull'aria.