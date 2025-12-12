La tecnologia Nike Mind è la prima innovazione del Nike Mind Science Department
Novità sui prodotti
La nuova tecnologia footwear, da indossare prima e dopo la partita o la gara, aiuta atleti e atlete a mantenere la calma, la concentrazione e la connessione con il momento presente.
Non è un segreto che allenamenti costanti e una forte disciplina consentano a ogni atleta di migliorarsi. Tuttavia, per raggiungere un livello eccezionale sono necessarie caratteristiche che spesso vengono trascurate: la durezza mentale e la fiducia per reggere la pressione dell'agonismo.
Per aiutare gli atleti e le atlete ad affinare queste capacità, il Mind Science Department di Nike ha dedicato diversi anni all'analisi degli aspetti inconsci della preparazione, delle prestazioni, del recupero e del mindset in campo sportivo e allo studio di come i prodotti possono interagire con essi per soddisfare le esigenze sia fisiche sia mentali di ogni atleta. Ha inoltre applicato i concetti delle neuroscienze sensomotorie per comprendere gli atleti in modo più olistico, proponendosi di trovare soluzioni che consentano di allenarsi in modo ottimale, di dare il massimo dal punto di vista mentale e di recuperare in modo più efficace.
Il risultato di questo lavoro è la tecnologia Nike Mind, che è stata integrata in una linea footwear: le prime scarpe Nike che integrano neuroscienze e design per supportare la routine prima e il recupero dopo la partita o la gara.
"Nike Mind introduce un nuovo concetto di scarpa sensoriale, pensato per risvegliare il piede, il corpo e la mente", ha commentato Eric Avar, VP, Creative Director, Innovation. "È un nuovo paradigma della performance, che apre la strada a modi innovativi per rendere ogni atleta migliore nel futuro".
La tecnologia Nike Mind
Sono state create due silhouette per esprimere diverse preferenze di stile che applicano la stessa tecnologia: Mind 001, una mule, e Mind 002, una sneaker. Ideali da indossare prima e dopo la partita o la gara, saranno disponibili nei negozi e online da gennaio 2026 nelle misure da uomo e da donna.
Entrambi i modelli sono dotati del sistema Nike Mind, composto da 22 punti di pressione in schiuma mappati anatomicamente sulla suola. Si muovono in modo indipendente a un ritmo che richiama quello di un pistone, attivando i punti di pressione chiave collegati alle regioni sensoriali del cervello. I punti di pressione delle scarpe Nike Mind interagiscono con i recettori della parte inferiore del piede, amplificandone la sensibilità e offrendo un'esperienza sensoriale unica a ogni passo.
Durante lo sviluppo, i neuroscienziati del Mind Science Department di Nike hanno utilizzato sensori meccanici, segnali elettrici provenienti dai muscoli e ritmi cerebrali per studiare l'impatto della tecnologia Nike Mind sul sistema nervoso e sul cervello. Hanno scoperto che la sensazione unica percepita attraverso i piedi stimola i sensi di atleti e atlete, rafforzando la connessione mente-corpo e migliorando la stabilità, l'efficienza del movimento, la concentrazione e la mindfulness, consentendo a chi indossa queste scarpe di rimanere più presente nel momento. Il sistema Nike Mind contribuisce anche a disattivare il sistema della condizione di default e può aiutare atleti e atlete a distrarsi di meno, stimolando la rete sensomotoria del cervello.
"Per 45 anni Nike ha studiato il corpo in movimento: come si attivano i muscoli, come si muovono le articolazioni e come l'ossigeno sostiene la performance", ha detto il Dr. Matthew Nurse, VP, Chief Science Officer, NIKE, Inc. "Oggi, stiamo estendendo la nostra ricerca alla mente. Studiando percezione, attenzione e stimoli sensoriali, stiamo scoprendo come interagiscono il cervello e il corpo. Non è solo una questione di migliorare i tempi nel running: si tratta di essere più presenti, concentrati e resilienti. È la nuova frontiera della performance".
Design consapevoli per arricchire l'esperienza sensoriale
Durante il processo di progettazione, ogni materiale e dettaglio è stato accuratamente selezionato per arricchire l'esperienza sensoriale ed evidenziare l'innovazione alla base delle scarpe. Ad esempio, invece di suggerire velocità o movimento in avanti, la silhouette di entrambi i prodotti è stata intenzionalmente realizzata per dare un'idea di assenza di orientamento, incoraggiando chi li indossa a rallentare e a trovare l'equilibrio nel presente.
La mule Mind 001 è facile da indossare per il massimo della praticità e del comfort. La scarpa è realizzata con tessuti traforati, che la rendono confortevole e traspirante, e un rivestimento in tessuto, che consente il movimento dinamico dei punti di pressione, offrendo una maggiore sensibilità. Il modello è disponibile in quattro colori.
Mind 002 dà inoltre priorità alla traspirabilità e al comfort. Tuttavia, la sneaker ha dei lacci che ancorano il piede più vicino alla piattaforma, creando un legame più forte e una sensibilità più elevata. La presenza di materiali traspiranti e morbidi contribuisce a un maggiore comfort e a un'esperienza sensoriale migliore. Il tallone e il sottopiede sagomati, insieme alla linguetta sul retro del tallone, rendono la scarpa ancora più facile da indossare. Il modello sarà inizialmente disponibile in quattro colori.
I prodotti Nike Mind saranno disponibili da gennaio 2026. Saranno proposti in misure per adulti con prezzi a partire da 95 $.