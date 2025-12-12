La tecnologia Nike Mind è la prima innovazione del Nike Mind Science Department

Non è un segreto che allenamenti costanti e una forte disciplina consentano a ogni atleta di migliorarsi. Tuttavia, per raggiungere un livello eccezionale sono necessarie caratteristiche che spesso vengono trascurate: la durezza mentale e la fiducia per reggere la pressione dell'agonismo.

Per aiutare gli atleti e le atlete ad affinare queste capacità, il Mind Science Department di Nike ha dedicato diversi anni all'analisi degli aspetti inconsci della preparazione, delle prestazioni, del recupero e del mindset in campo sportivo e allo studio di come i prodotti possono interagire con essi per soddisfare le esigenze sia fisiche sia mentali di ogni atleta. Ha inoltre applicato i concetti delle neuroscienze sensomotorie per comprendere gli atleti in modo più olistico, proponendosi di trovare soluzioni che consentano di allenarsi in modo ottimale, di dare il massimo dal punto di vista mentale e di recuperare in modo più efficace.

Il risultato di questo lavoro è la tecnologia Nike Mind, che è stata integrata in una linea footwear: le prime scarpe Nike che integrano neuroscienze e design per supportare la routine prima e il recupero dopo la partita o la gara.

"Nike Mind introduce un nuovo concetto di scarpa sensoriale, pensato per risvegliare il piede, il corpo e la mente", ha commentato Eric Avar, VP, Creative Director, Innovation. "È un nuovo paradigma della performance, che apre la strada a modi innovativi per rendere ogni atleta migliore nel futuro".