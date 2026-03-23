Pegasus 42: una potente rivisitazione dell'amata scarpa da running su strada Nike

Dal punto di vista estetico, Pegasus 42 presenta un design d'impatto, con un'intersuola elegante e il brand Pegasus rivisitato. L'ultima versione di questa amata scarpa da running è disponibile in diverse colorway d'impatto, dai toni audaci e intensi a quelli neutri e più tenui.

"Abbiamo preso le caratteristiche che i runner hanno sempre amato di questa linea e abbiamo creato Pegasus 42: la migliore versione mai esistita di questa scarpa", afferma Elliott Heath, esperto senior di scarpe Nike Running. "Questo modello offre una combinazione di elementi in armonia ed equilibrio, legati alla sua storia sia per il look che per le prestazioni, insieme a esclusive innovazioni che lo rendono ancora più iconico, come solo Nike sa fare".