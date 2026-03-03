Arriva Phantom 6 Player Edition di Alexia Putellas: una scarpa da calcio degna di una vera regina

"Crescendo in Spagna, potevo seguire solo il calcio maschile", afferma. "Non ho mai sognato di giocare al Camp Nou o di avere una scarpa Nike tutta mia."

Oltre ai vari elementi di design, anche la palette di colori di Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition si ispira ai movimenti e alle prodezze in campo dell'atleta: le tonalità Radiant Red richiamano la sua potenza e creatività, mentre i toni del nero rappresentano sicurezza e controllo. I dettagli metallizzati discreti e gli elementi glitterati aggiungono un tocco di brillantezza e regalano alla scarpa un look sofisticato, mentre le grafiche a strati donano un pizzico di fascino in più.

La prima scarpa dedicata all'atleta non stupisce solo per il design, ma anche per le tecnologie innovative che incorpora, sviluppate grazie al feedback di giocatori d'élite, tra cui, naturalmente, la stessa Alexia. Questa versione di Phantom 6 è pensata per giocatori di tutte le età che desiderano eseguire attacchi precisi e scarti rapidi come quelli del loro idolo.

La capacità di stupire sul campo è dovuta alla tomaia Tuned Gripknit, che favorisce la massima precisione in qualsiasi condizione. Il piatto suola Cyclone 360 favorisce una trazione rotazionale e dei movimenti rapidi, mentre la punta è progettata per donare il massimo comfort e un controllo di palla ottimale.

Da abbinare a questa Player Edition sono disponibili fantastici capi di abbigliamento, perfetti per i sostenitori di Alexia Putellas di ogni età: una tuta sportiva per gli adulti e un completo composto da t-shirt e shorts per i più piccoli. Questi articoli presentano dettagli di design simili a quelli della scarpa e celebrano Alexia Putellas come forza dominante nello sport.

Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition è ora disponibile su Nike.com e presso rivenditori selezionati nelle versioni per adulti e bambini: Phantom 6 Elite FG Low-Top e Jr. Phantom 6 Academy MG.