Nike Tiempo Maestro: la scarpa che trasforma le opportunità in vittorie
Novità sui prodotti
Con la sua tomaia in Techleather, un materiale tecnico in pelle dalla morbidezza incredibile, l'ultima arrivata nella linea Nike Tiempo è un modello da fuoriclasse assoluti.
- Tiempo Maestro, l'ultimo modello Tiempo di Nike, è una scarpa da calcio innovativa, progettata per aiutare i giocatori a trasformare le potenziali opportunità in azioni vincenti.
- L'innovazione rivoluzionaria di Tiempo Maestro è una tomaia in pelle ingegnerizzata estremamente morbida, denominata Techleather, che avvolge il piede come se fosse naturale.
- Oltre a Maestro, sono in arrivo altri tre modelli Tiempo, realizzati per soddisfare le diverse esigenze degli atleti.
- Il lancio globale della nuova linea Tiempo è previsto su nike.com e presso punti vendita selezionati il 22 gennaio 2026.
Nike Tiempo Maestro è l'ideale per risolvere ogni partita di calcio in bilico. Progettata con una tomaia di alta qualità in morbidissima pelle ingegnerizzata, Maestro offre ai giocatori la spinta necessaria per conquistare rapidamente il pallone e portare a casa la vittoria nelle partite più avvincenti. Ciò che gli atleti apprezzano maggiormente di questa pelle ingegnerizzata denominata Techleather è che presenta caratteristiche simili alla pelle senza compromettere le prestazioni.
"Gli atleti hanno chiesto di includere le caratteristiche della pelle naturale che apprezzano maggiormente, ovvero la calzata, il tocco di palla e l'affidabilità, senza limitare le prestazioni", spiega Marian Dougherty, Vice Presidente di Global Football Footwear per Nike. "Grazie al Techleather siamo riusciti a soddisfare e a superare queste richieste creando un materiale che rispetta l'eredità di Tiempo pur aprendo nuovi orizzonti per la scarpa da calcio del futuro."
Come le altre scarpe della collezione Nike Tiempo, Tiempo Maestro aiuta gli attaccanti fantasisti a conquistare rapidamente il pallone. Ciò che differenzia Maestro è l'innovativo piatto suola a sezioni, che consente al materiale rivoluzionario della tomaia di avvolgere perfettamente la scarpa per una percezione omogenea del pallone.
Gli atleti che hanno testato Tiempo Maestro riferiscono che il nuovo materiale della tomaia offre prestazioni costanti in condizioni di umidità estrema, come quelle previste per il torneo di calcio più importante del mondo nell'estate 2026. Poiché le partite si giocano spesso in condizioni di umidità, si tratta di un progresso significativo.
Le altre caratteristiche di Maestro comprendono un colletto e un occhiello in maglia integrati che completano ulteriormente la tomaia in Techleather, offrendo una stabilità dinamica e una calzata perfetta. I tacchetti lamellari e i tacchetti conici colorati a spirale risaltano sul caratteristico colore viola della scarpa per un look grintoso che offre una trazione straordinaria e un controllo eccezionale. Questa potente combinazione di tecnologie innovative consente curve e accelerazioni rapide nei momenti critici, offrendo ai giocatori la possibilità di rubare la palla e segnare.
"Maestro bilancia perfettamente modernità e leggerezza con un'iconica pelle pregiata, senza dimenticare lo stile", afferma Jamal Musiala, calciatore tedesco e atleta Nike.
Oltre a Maestro, sono in arrivo altri tre modelli Tiempo, progettati per soddisfare le esigenze più specifiche degli atleti. Si tratta della leggera Tiempo Ligera, un design semplice e tradizionale creato per le prestazioni; della Tiempo ReactGato, la scarpa da campo indoor definitiva progettata per i giocatori di calcio a 5 competitivi; e della Tiempo StreetGato, un'opzione versatile adatta al campo e all'uso quotidiano.
La nuova linea Nike Tiempo sarà disponibile in tutto il mondo il 22 gennaio 2026 su nike.com e presso punti vendita selezionati.