Come si gioca a calcio, secondo gli allenatori

Il calcio è lo sport di squadra per eccellenza: chiunque può passare dalla difesa all'attacco e viceversa, e chiunque può segnare a prescindere dal ruolo in cui gioca.

"Ecco il miglior modo per descrivere i ruoli dei giocatori: sono tutti uguali e richiedono le stesse abilità, l'unica differenza è la posizione in campo e l'obiettivo del giocatore", ha affermato Ray Selvadurai, per tre volte allenatore nel campionato nazionale di calcio giovanile a New York City.



Il gioco prevede 10 giocatori di movimento per ciascuna squadra divisi in tre macro ruoli: attaccanti, difensori e centrocampisti. All'interno di queste macro divisioni ci sono ruoli più specifici. "È importante sapere come collaborare all'interno di questi macro ruoli", afferma Selvadurai. In questo modo ciascun giocatore è certo di dare il proprio indispensabile contribuito alla partita.