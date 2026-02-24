JuJu Watkins ha appena lanciato la sua prima scarpa Nike in collaborazione con LeBron James

Non è un segreto che JuJu Watkins sia un fenomeno del basket. Al college, ha stabilito il record nazionale di punti per una matricola e da allora la sua ascesa è stata inarrestabile. Inserita nel First Team All-American e vincitrice del Naismith Trophy, ora arricchisce la sua collezione: è la prima atleta a collaborare alla creazione di una scarpa da basket all'interno della piattaforma NXXT Gen di LeBron James.

LeBron NXXT Gen by JuJu si basa sull'esperienza in campo della star di USC, con tocchi distintivi che mostrano il suo stile unico e rendono omaggio alla sua storia. Collaborare con LeBron alla creazione di una prima assoluta è pazzesco", afferma JuJu. "Il modello è studiato su misura per il mio gioco e per raccontare la mia storia. Dare vita a qualcosa da condividere con la prossima generazione di cestisti e cestiste è un'emozione indescrivibile". Su Instagram, JuJu ha detto di sentirsi "incredibilmente fortunata" per questa collaborazione.