Edizione speciale di Nike Vomero Premium e Pegasus Premium di Melitta Baumeister

Melitta Baumeister x Nike Vomero Premium e Pegasus Premium: un'edizione speciale per chi vuole esprimere la propria personalità e individualità
Novità sui prodotti
La stilista Melitta Baumeister ha rivisitato questi due modelli iconici da running di Nike in una versione che esalta lo stile, l'espressione di sé e l'individualità per chi non si lascia fermare dai propri difetti e non ha paura di osare.
- Nella sua prima collaborazione con il brand, la stilista di alta moda Melitta Baumeister ha aggiunto un tocco artistico a due celebri scarpe da running Nike: Vomero Premium e Pegasus Premium.
- L'interpretazione di Baumeister fonde il mondo dell'alta moda con quello delle alte prestazioni dando vita a una silhouette elegante, pensata per la vita quotidiana in città.
- I modelli Vomero Premium e Pegasus Premium di Nike e Baumeister si ispirano al concetto di "Run Like No One Is Watching", ovvero "corri come se nessuno ti guardasse", un messaggio che invita a riscoprire la gioia di fare movimento per sé stessi.
- Entrambe le silhouette sono disponibili dal 1° aprile 2026 su MelittaBaumeister.com,dal 7 aprile 2026 presso i punti vendita Dover Street Market di New York, Los Angeles, Parigi, Londra, Pechino, Ginza e Singapore, e dall'8 aprile 2026 su SNKRS e presso punti vendita Nike e NBHD selezionati in tutto il mondo.
Alta moda e alte prestazioni: una combo vincente. Melitta Baumeister e Nike hanno unito le forze per reinterpretare in chiave urbana Vomero Premium e Pegasus Premium, i modelli da running Nike pensati l'uno per il massimo comfort, l'altro per la massima reattività. Nota per il suo design scultoreo, Baumeister ha prestato il suo occhio artistico per reinventare queste celebri silhouette Nike, dimostrando che le scarpe da running sono adatte per tutti e per la vita di tutti i giorni.
Per chi ama le scarpe da running Nike e cerca un modello per esprimersi liberamente, questa edizione speciale è disponibile a partire dalla prima settimana di aprile 2026 su MelittaBaumeister.com, su SNKRS, presso numerosi punti vendita Dover Street Market e presso store Nike e NBHD selezionati in tutto il mondo.
Qual è la differenza tra Nike Vomero Premium e Pegasus Premium?
Lanciata a ottobre 2025, Vomero Premium è una scarpa da running Nike che privilegia il comfort per le corse quotidiane. Questo modello migliora ulteriormente l'ammortizzazione di Nike Vomero 18 grazie all'intersuola in schiuma ZoomX ultramorbida a tutta lunghezza. Ma il suo vero punto di forza è dato dalle due unità Air Zoom sull'avampiede e sul tallone, che offrono una sensazione di estrema morbidezza ed elasticità. Lanciata a gennaio 2025, Pegasus Premium invece è nota per la sua massima reattività, grazie alla prima unità Air Zoom sagomata a vista di Nike.
Vomero Premium e Pegasus Premium sono entrambe pensate per il running su strada, ma presentano caratteristiche leggermente diverse. Vomero Premium è estremamente morbida e protettiva, grazie all'ammortizzazione extra,
alla tomaia morbida e imbottita e alla base ampia e stabile. Pegasus Premium, invece, è più stabile e reattiva per offrire una maggiore propulsione, con una tomaia più sottile e più traspirante.
Entrambe sono ottime per correre tutti i giorni, anche se la prima è più adatta per le sessioni di long run, mentre la seconda per le corse a un ritmo più sostenuto.
Come Melitta Baumeister ha reinterpretato Vomero Premium e Pegasus Premium?
I modelli di Baumeister parlano alle atlete e agli atleti di tutti i giorni attenti allo stile che si identificano nel mantra di Nike "If you have a body, you are an athlete". Conosciuta per l'estetica fuori dagli schemi e la capacità di trasformare l'ordinario in straordinario, Baumeister è stata una partner ideale.
Le reinterpretazioni di Vomero Premium e Pegasus Premium targate Baumeister sono vere e proprie opere d'arte, caratterizzate da scelte cromatiche d'impatto (Total Orange e Volt Neon Green) e da sottili variazioni di colori stratificati. Ogni scarpa è dipinta a mano, per cui sono tutte diverse le une dalle altre. Per Baumeister, questo approccio si ricollega all'idea di accettare i nostri difetti e fare movimento per noi stessi, non per raggiungere la perfezione. "Si tratta di correre per sé stessi, non per qualcun altro", spiega.
Osservando attentamente entrambi i modelli, si notano dettagli di design, come gli occhi e le mani di Baumeister e il marchio MB all-over, che aggiungono un tocco personale.
"Vomero Premium e Pegasus Premium sono due scarpe iconiche che da decenni rappresentano un punto di riferimento per la community del running", afferma. "Reinterpretare qualcosa di così essenziale per i runner abituali attraverso il concetto di correre come se nessuno stesse guardando mi ha permesso di creare un paradosso significativo. I design sono artistici e pieni di vita. Ogni paio di Vomero Premium dipinto a mano si trasforma in un manufatto unico del tocco umano. La vernice è una prova, non una semplice decorazione. Pegasus Premium interpreta invece questo paradosso attraverso un design audace con tocchi di neon che invita i runner a muoversi liberamente, anche se la scarpa sembra osservarli".
Melitta Baumeister x Vomero Premium e Pegasus Premium a confronto
Nota per offrire il massimo dell'ammortizzazione e del comfort grazie alle due unità Air Zoom e all'intersuola ZoomX a tutta lunghezza, la reinterpretazione di Vomero Premium firmata Melitta Baumeister è proposta in Total Orange. Il marchio MB e i dettagli dipinti a mano creano una versione grintosa e unica apprezzata da fan della stilista e persone appassionate di arte e alta moda.
Pegasus Premium è una scarpa da running versatile per tutti i giorni che privilegia la reattività, e la versione firmata dalla stilista non delude le aspettative. Realizzata con un'unità Air Zoom sagomata posizionata su uno strato di schiume ZoomX e ReactX, la scarpa Pegasus Premium di Baumeister è proposta nella colorway Volt, un verde fluo esclusivo di Nike.
Come per Vomero Premium, Pegasus Premium presenta lo stesso marchio MB, gli stessi strati di colore e gli stessi dettagli dipinti a mano.
A chi sono destinate le scarpe Melitta Baumeister x Vomero Premium e Pegasus Premium
Queste versioni esclusive di Vomero Premium e Pegasus Premium sono ideali per chi ama lo stile tanto quanto la corsa, come runner che vogliono esprimere la propria personalità, fan delle scarpe da running Nike alla ricerca di modelli premium o in edizione limitata, persone che desiderano aggiungere un paio dipinto a mano alla propria collezione e semplicemente curiose di scoprire la tecnologia Nike per il running.
Quando e dove trovare le scarpe Melitta Baumeister x Vomero Premium e Pegasus Premium
Entrambe le colorway di questa edizione speciale di Nike Vomero Premium e Pegasus Premium sono disponibili dal 1° aprile 2026 su MelittaBaumeister.com, dal 7 aprile 2026 presso i punti vendita Dover Street Market di New York, Los Angeles, Parigi, Londra, Pechino, Ginza e Singapore, e dall'8 aprile 2026 su SNKRS e presso punti vendita Nike e Nike Neighborhood selezionati in tutto il mondo.
Domande frequenti su Melitta Baumeister x Vomero Premium e Melitta Baumeister x Pegasus Premium
Qual è la data di lancio della collezione Melitta Baumeister x Nike?
La collezione Melitta Baumeister x Nike è stata lanciata nella prima settimana di aprile 2026.
Dove si può acquistare la collezione Melitta Baumeister x Nike?
La collezione Melitta Baumeister x Nike è disponibile su MelittaBaumeister.com, presso i punti vendita Dover Street Market di New York, Los Angeles, Parigi, Londra, Pechino, Ginza e Singapore, su SNKRS e presso punti vendita Nike e NBHD selezionati.
Qual è la differenza tra Nike Pegasus e Vomero?
La scarpa da running Nike Vomero è morbida e più adatta a chi cerca la massima ammortizzazione per le corse di recupero brevi o più lunghe, mentre Nike Pegasus è più stabile, reattiva e indicata per le corse di allenamento a ritmo più sostenuto.
Cosa contraddistingue la collezione Melitta Baumeister x Nike?
Quello che rende unica la collezione Melitta Baumeister x Nike è il design audace, dipinto a mano, con leggere variazioni di colore. Questa collezione aggiunge un tocco di stile alle iconiche scarpe da running Nike, perfette per chi ama esprimere la propria personalità.