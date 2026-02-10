Air Jordan 6 Infrared è un tuffo nel passato

Air Jordan 6 Infrared "Salesman" allude sfacciatamente al prototipo del 1999, tenuto nascosto per così tanto tempo, con la scritta "SAMPLE" stampata sul collare interno. "Salesman" sfoggia anche un cartellino di fabbrica e un packaging che richiama quello utilizzato per i campioni di scarpe durante le revisioni interne. In genere, le scarpe confezionate in questo modo sono destinate ai rivenditori. È raro che una scarpa destinata al pubblico venga confezionata in questo modo, quindi si tratta di un chiaro riferimento al fatto che Air Jordan 6 Infrared "Salesman" si ispira a un prototipo inedito.

Air Jordan 6 Infrared "Salesman" non è un lancio qualsiasi. È una Air Jordan che non aveva mai visto la luce e che finalmente ha il suo momento di gloria, dentro e fuori dal campo.



Air Jordan 6 Infrared "Salesman" farà il suo debutto il 14 febbraio 2026 su Nike.com e presso rivenditori selezionati.