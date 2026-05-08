Jayson Tatum torna in campo con Tatum 4 del brand Jordan
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Dopo un grave infortunio durante i playoff del 2025, la star dei Celtics riprende a giocare con una nuova scarpa esclusiva per uno stile innovativo dentro e fuori dal campo.
- Il ritorno di Jayson Tatum in NBA dopo l'infortunio subito durante i playoff del 2025 coincide con l'uscita di Tatum 4, la sua nuova scarpa esclusiva del brand Jordan.
- Caratterizzata da una calzata adattabile che migliora le prestazioni, Tatum 4 rimane la più leggera della linea da basket del brand Jordan.
- Tatum 4 è stata lanciata in tutte le misure per adulti e kids su Jordan.com e in punti vendita selezionati il 10 ottobre 2025.
I fan di Jayson Tatum che aspettano il suo ritorno sul parquet hanno un altro motivo per festeggiare: insieme al rientro della stella dei Boston Celtics arriva la sua nuova scarpa esclusiva del brand Jordan, Tatum 4.
La quarta versione della scarpa del brand Jordan firmata Jayson è stata realizzata non solo per vincere, ma anche per resistere alle battute d'arresto. Dietro il design semplice ma distintivo di Tatum 4 si nasconde una scarpa innovativa che supporta i suoi rapidi movimenti con energia, fluidità ed efficienza.
"Eccellere non vuol dire soltanto vincere. Significa anche avere la capacità di gestire le battute d'arresto e andare avanti. Ritrovare la forma migliore non è stato facile, ma ogni sfida mi ha insegnato qualcosa e mi ha reso più forte", afferma Jayson. Tatum 4 fa parte di questo percorso: è progettata per darci dentro ogni giorno e mi ricorda l'importanza della resilienza quando si persegue un obiettivo più grande di noi".
La nuova silhouette firmata dal talento dei Celtics rimane la più leggera della linea Jordan e si adatta al piede per offrire la massima flessibilità e una maggiore stabilità. La costruzione Strobel con cuciture a S e l'intersuola Cushlon 3.0 si traducono in morbidezza e reattività, mentre l'unità Air Zoom nell'avampiede aggiunge una sensazione di propulsione. Inoltre, una nuova piastra di stabilità in TPU sostiene il piede durante le torsioni.
La maggiore stabilità di Tatum 4 è dovuta anche alla sua tomaia sagomata. È costituita da uno strato inferiore elasticizzato a quattro vie e da canali multitrazione sulla suola che supportano i movimenti rapidi in campo.
"La combinazione di Cushlon 3.0, Air Zoom nell'avampiede e una piastra di stabilità nell'area mediale offre la reattività e la calzata contenitiva di cui gli atleti professionisti hanno bisogno, mentre il design aderente al piede favorisce movimenti rapidi e decisi", spiega Edric Egberuare, Lead Product Line Manager, Jordan Brand Global Footwear.
Tatum 4 sarà lanciata nella colorway St. Louis, creata in onore della città natale di Jayson. I punti salienti del design includono un'elegante tomaia rossa e bianca in pelle scamosciata di alta qualità, elementi in mesh che riflettono il dinamismo della città natale del campione e uno "0" sul tallone che richiama il numero di maglia di Jayson e ricorda il ciondolo della sua catenina.
In ogni modo possibile, Tatum 4 celebra il passato e il futuro di questo fuoriclasse.
"Con Tatum 4, abbiamo deciso di creare un modello che rispecchiasse l'evoluzione di Jayson, non solo nel suo modo di giocare, ma anche nel suo modo di guidare la squadra", aggiunge Edric Egberuare. "Si tratta di un sistema progettato per massime prestazioni e per la prossima generazione di cestisti, che vedono Jayson non solo come una star, ma come un modello di riferimento per ciò che è possibile raggiungere".
Il 10 ottobre 2025, la scarpa Tatum 4 del brand Jordan è stata lanciata su Jordan.com e presso rivenditori selezionati in tutte le misure per adulti e kids.