Il brand Jordan e Levi's firmano le nuove colorway di Air Jordan 3 e un'inedita collezione di abbigliamento

Jordan Brand e Levi's collaborano per lanciare nuovi modelli di Air Jordan 3 e una collezione di abbigliamento
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L'ultima collaborazione dell'iconica coppia di marchi celebra il loro enorme impatto in fatto di stile, sport e cultura pop.
- La nuova collaborazione tra Jordan Brand e Levi's offre scarpe e abbigliamento che fondono la cultura sportiva con lo street style e rendono omaggio alla storia dei brand.
- La collaborazione si concentra sulla rivisitazione di Air Jordan 3, con quattro colorway uniche che rendono omaggio a comunità ben precise e momenti storici della moda, dello sport e della cultura pop.
- La collezione di abbigliamento comprende ben nove capi che catturano l'attenzione — dalle giacche alle maglie — con elementi di design unici, capaci di evocare nostalgia.
- I nuovi modelli Jordan Brand x Levi's sono disponibili a partire dal 24 gennaio 2026.
Jordan Brand e Levi's hanno fatto squadra per una nuova collezione di scarpe e abbigliamento. Fusione di sport e stile, la collaborazione celebra la storia condivisa dei brand, apprezzata da artisti e atleti. Evocando la nostalgia degli anni Novanta attraverso la rivisitazione di modelli classici, tra cui Air Jordan 3, la collezione unisce la storia di Levi's, nome di culto nel settore del denim, con la storia del brand Jordan nel basket e nello streetwear.
"Jordan Brand e Levi's non sono solo icone della moda e dello sport, ma anche leader culturali che hanno continuamente definito gli standard della creatività e dell'espressione di sé", afferma Nico Fearn, GM of Energy del brand Jordan.
La collezione è incentrata sulla rivisitazione di Air Jordan 3 in diversi design unici che celebrano comunità ben precise e momenti riconoscibili della storia di entrambi i brand. Le quattro colorway includono:
- Rigid: un design di grande impatto con inserti in denim indaco di alta qualità e la riconoscibile stampa con effetto pelle di elefante nero su nero
- Black: un look elegante e monocromatico composto da pelle nera martellata, inserti in Black Denim e un tallone in Black Denim ricamato unico nel suo genere con il brand Nike Air
- Year of the Horse: un omaggio al calendario lunare con elementi come il denim ecru non sbiancato e gli inserti in pregiato cavallino
- LA Exclusive: un design caratterizzato da pelle martellata e dettagli Blue Denim
"Reinventare Air Jordan 3, una delle silhouette più iconiche nella storia delle sneakers, attraverso la prospettiva di Levi's ci ha permesso di creare qualcosa che celebra il profondo legame di entrambi i brand con tante sottoculture", afferma Leo Gamboa, VP, Collaborations di Levi's.
A scatenare l'interesse per la collezione è stata in gran parte una campagna che ha visto protagonisti artisti e atleti leggendari che condividono un legame unico con i due brand. Tra questi, il regista Spike Lee, che ha contribuito a realizzare la campagna "Button Your Fly" di Levi's nei primi anni Novanta, rendendola un'icona della cultura popolare, e il batterista Jay Wright, figlio di quel Larry Wright che era stato il protagonista della campagna originale.
La collezione spazia dalle scarpe all'abbigliamento con nove capi accattivanti e versatili, tra cui una t-shirt che reinventa la grafica originale "Button Your Fly", fondendo sportswear e streetwear con elementi classici di entrambi i brand e della cultura sportiva.
Tra le giacche spicca la giacca stile college Pinnacle Jordan Brand x Levi's, dedicata a chi ama distinguersi. Realizzata in lana Melton, presenta maniche in pelle, fodera in raso trapuntato e una patch raffigurante un cowboy che cavalca un toro: un chiaro riferimento alla carriera di Michael Jordan con i Chicago Bulls.
Altre giacche includono una giacca corta in denim délavé nero, con boxy fit e logo Wings oversize sul retro; una overshirt in denim indaco slavato con dettagli in pelle suina e color grano dorato Levi's; e una comoda felpa con cappuccio in fleece con zip in un lavaggio nero vintage, con zip a due vie e grafica che rappresenta entrambi i brand.
Altri capi in denim includono un jeans baggy nero ispirato al modello Levi's 578 con interno gamba esteso e un paio di shorts in denim extra-baggy con pieghe profonde in un lavaggio indaco slavato.
La collezione include anche un cappellino in denim con ricamo Air Jordan, Red Tab sulla tesa e dettagli Nike Air in Antique Brass, oltre a una maglia da football corta e squadrata caratterizzata da inserti rossi opachi e lucidi a contrasto e una targhetta con il marchio Nike x Levi's.
"Dalla struttura in denim alla giacca stile college che rende omaggio alla carriera di MJ nei Bulls, ogni capo di questa collezione rappresenta la grandezza condivisa che è parte integrante sia di Levi's che di Jordan, una grandezza che caratterizza entrambi i brand da generazioni", afferma Gamboa.
I quattro modelli esclusivi di Air Jordan 3 "Jordan Brand x Levi's" sono stati lanciati tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2026. La collezione sarà lanciata con la colorway Year of the Horse il 24 gennaio 2026 in Cina, prima di essere distribuita in Giappone e Corea il 30 gennaio. Le colorway Black e Rigid e l'intera collezione di abbigliamento sono state lanciate in esclusiva a San Francisco il 5 febbraio per il Super Bowl LX, mentre la colorway LA Exclusive sarà lanciata il 13 febbraio durante l'NBA All-Star Weekend a Los Angeles.
L'intera collezione sarà disponibile in tutto il mondo il 20 febbraio 2026 su Levi.com, sull'app Levi's, su SNKRS e in una selezione di negozi Levi's e del brand Jordan.