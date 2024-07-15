Nike presenta LeBron XXI

Nike presenta LeBron 21
Novità sui prodotti
Il prossimo capitolo della collezione, ispirato alla figlia Zhuri, presenta materiali leggeri che richiamano il guscio di un'ostrica.
Data di pubblicazione originale: 14 settembre 2023
- Nike annuncia l'uscita di LeBron 21, la nuova arrivata nella collezione di scarpe da basket.
- Ispirata alla figlia Zhuri, questa scarpa punta a conquistare la nuova generazione di talenti offrendo, tra le varie innovazioni tecnologiche, materiali leggeri che richiamano il guscio di un'ostrica.
- Tra i dettagli di questa scarpa, troviamo l'unità Zoom Turbo nell'avampiede e un supporto in schiuma Cushion 2.0 a tutta lunghezza.
Nike ha presentato LeBron 21, la nuova arrivata nella collezione di scarpe ad alte prestazioni, creata pensando alla nuova generazione di talenti del basket. Ispirata alla figlia Zhuri, la scarpa presenta una serie di dettagli ideati per supportare ogni atleta durante le partite.
"Basandoci su LeBron XX, abbiamo tratto ispirazione dal modo in cui LeBron mantiene la sua forma fisica e le sue abilità in campo durante l'off-season" ha dichiarato Jason Petrie, Lead Designer di LeBron 21, in un comunicato stampa per annunciare il lancio della scarpa. "Il suo allenatore dice che è come prendersi cura di un'auto della Formula 1: tra una corsa e l'altra fai qualche messa a punto della macchina, non è necessario riassemblarla da capo. Volevamo mantenere alcune delle caratteristiche da lui amate, come l'unità Zoom Turbo, e al contempo apportare miglioramenti alle finiture della tomaia."
Ispirata al guscio di un'ostrica che protegge la perla al suo interno, la tomaia di LeBron 21 ricorda le venature di una conchiglia. Offre aerazione e un supporto ideale del piede durante i movimenti esplosivi. I cavi a 360 gradi sopra lo spazio di calzata trasmettono una sensazione di stabilità quando la partita entra nel vivo. Sotto il piede, un'unità Zoom Turbo sull'avampiede e un'unità Zoom posteriore da 13 millimetri favoriscono la propulsione. Il rinforzo in TPU sull'area mediale dona stabilità e una spinta extra per i movimenti più intensi. Il supporto in schiuma Cushion 2.0 a tutta lunghezza offre una sensazione di comfort e morbidezza.
LeBron 21 sarà disponibile in tutto il mondo dal 28 settembre, per l'inizio della stagione di basket, in misure adatte a tutta la famiglia.