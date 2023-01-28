I migliori capi d'abbigliamento sportivi Nike per ragazze

Il miglior abbigliamento sportivo Nike per bambine e ragazze
Guida all'acquisto
Dagli articoli ad alte prestazioni ai capi ultracaldi per giocare all'aperto, scopri i migliori look sportivi per bambine e ragazze.
L'abbigliamento sportivo Nike per bambine e ragazze ha tutte le caratteristiche per mettere a suo agio ogni giovane atleta o appassionata di avventure all'aperto. La tecnologia che allontana l'umidità previene l'accumulo di sudore, il tessuto traspirante raffredda il corpo nei momenti di gioco più intensi e la versatilità dei modelli li rende adatti per ogni situazione, dalla scuola al parco giochi.
Se stai cercando shorts, bra, t-shirt o felpe con cappuccio, continua a leggere per scoprire il miglior abbigliamento sportivo Nike per bambine e ragazze dai 7 ai 15 anni.
T-shirt Nike traspiranti per bambine e ragazze
Le t-shirt Nike hanno una vestibilità comoda che offre libertà di movimento, per tirare a canestro o fare una lezione di educazione fisica. Molti modelli sono realizzati in tessuto Nike Dri-FIT, che mantiene la pelle fresca e allontana il sudore.
Scopri decine di design per rispecchiare ogni stile personale. Alcuni hanno una grafica divertente, mentre altri presentano il classico Swoosh. Scegli una t-shirt dal taglio corto o dalla vestibilità standard, che si abbina perfettamente ai leggings o ai pantaloni a vita alta e offre maggiore ventilazione nelle giornate calde.
(Articolo correlato: I cinque migliori modelli di t-shirt grafiche Nike per tutte le bambine)
Shorts sportivi Nike per bambine e ragazze
Dagli ampi modelli in fleece a quelli in tessuto flessibile in maglia fino agli shorts da ciclista elasticizzati, Nike offre un ricco assortimento di shorts sportivi.
Scegli tra una vasta gamma di modelli e lunghezze, inclusi gli shorts da pallavolo con interno gamba da 8 cm e gli shorts da basket lunghi fino al ginocchio. Qualunque sia la tua scelta, queste opzioni offrono libertà di movimento in campo e comfort in casa.
Bra Nike per bambine e ragazze
Se stai acquistando il suo primo bra, metti il comfort al primo posto. I bra della collezione Nike Indy presentano spalline sottili e un tessuto morbido e quasi impercettibile sulla pelle, mentre i modelli della linea Nike Swoosh offrono sostegno, vestibilità avvolgente e spalline larghe per eliminare i punti di pressione.
Molti di questi bra sono ideali per l'atletica, grazie alla tecnologia Nike Dri-FIT che allontana il sudore. Sono disponibili con livelli di sostegno medio o leggero e taglie dalla XS alla XL, con taglie grandi fino a 105 cm.
Gonne e abiti sportivi Nike per bambine e ragazze
Troverai un'ampia gamma di modelli adatti a qualsiasi attività, dalle classiche gonne da tennis agli abiti sportivi per un abbigliamento casual.
(Articolo correlato: Abiti e gonne Nike per bambini)
Alcune gonne sportive Nike hanno shorts elasticizzati integrati. In alternativa, puoi abbinare un abito in poliestere dalla vestibilità comoda della linea Nike Sportswear a shorts da ciclista per la massima copertura durante i salti e le corse.
Calde maglie Nike per bambine e ragazze
Una maglia comoda o una felpa con cappuccio non dovrebbe mai mancare nell'abbigliamento sportivo di una ragazza. I modelli a girocollo in fleece sono capi indispensabili e confortevoli da indossare tutto il giorno. Le felpe con cappuccio Nike Therma-FIT sono ideali per le attività all'aperto quando fa freddo, grazie a materiali che regolano la temperatura e a caratteristiche come gli spacchetti laterali.
(Articolo correlato: Tutti al calduccio con le giacche in fleece Nike per bambine e bambini)
Se cerchi capi di abbigliamento outdoor per affrontare il maltempo, scopri la collezione Nike All Conditions Gear (ACG), con tante maglie morbidissime in fleece Polartec, che allontanano l'umidità e trattengono il calore quando le temperature si fanno più rigide.
Leggings Nike versatili per bambine e ragazze
I tights e i leggings Nike offrono compression fit per ridurre al minimo le distrazioni in qualsiasi sport. La collezione Nike Sportswear offre capi comodi da indossare anche a scuola, mentre i leggings Nike Dri-FIT, pensati per le prestazioni, allontanano il sudore durante il gioco.
Scopri modelli adatti a qualsiasi stile, che spaziano dal nero alle vivaci stampe tie-dye. Opta per i leggings standard da usare tutto l'anno o scegli quelli isolanti per i climi freddi.
(Articolo correlato: I migliori pantaloni tuta Nike per bambine e ragazze)
Tute Nike coordinate per bambine e ragazze
I set tuta Nike coordinati sono funzionali e divertenti. Troverai completi moderni con pantaloni a vita alta e giacche corte dai colori vivaci o tute tradizionali nel classico nero.
Testo a cura di Hannah Singleton